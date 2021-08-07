"В доктора играли": В надругательстве над 7-летней девочкой в лагере подозревают 9-летнего мальчика

В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление от матери семилетней девочки, которая сообщила, что ее дочь была изнасилована в летнем лагере.
Ребенок после приезда домой из детского лагеря «Маяк» рассказал матери об играх, в которые она играла с мальчиком.
37-летняя жительница северной столицы посчитала сексуальным насилием над девочкой то, что с ней происходило во время совместного времяпрепровождения с 9-летним мальчиком на отдыхе, и она подала заявление в полицию.
В СК не видят повода для возбуждения уголовного дела о пострадавшем сексуальном и психологическом здоровье. После того, как полицейские стали разбираться в деле, выяснилось, что дети играли в «доктора», который во время осмотра трогал девочку за половые органы.
В настоящее время известно, что вопрос о возбуждении уголовного дела рассматривается, но есть вероятность, что в нем будет отказано, пишет "Фонтанка".