"В доктора играли": В надругательстве над 7-летней девочкой в лагере подозревают 9-летнего мальчика
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"В доктора играли": В надругательстве над 7-летней девочкой в лагере подозревают 9-летнего мальчика

6:08:408/7/2021Фото: PsyCat Games
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Мать подала заявление в полицию о привлечении к ответственности ребенка за сексуальные игры, которые она посчитала изнасилованием.

Игра в доктора стала причиной заявления в полицию

В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление от матери семилетней девочки, которая сообщила, что ее дочь была изнасилована в летнем лагере.

Ребенок после приезда домой из детского лагеря «Маяк» рассказал матери об играх, в которые она играла с мальчиком.

37-летняя жительница северной столицы посчитала сексуальным насилием над девочкой то, что с ней происходило во время совместного времяпрепровождения с 9-летним мальчиком на отдыхе, и она подала заявление в полицию.

В СК не видят повода для возбуждения уголовного дела о пострадавшем сексуальном и психологическом здоровье. После того, как полицейские стали разбираться в деле, выяснилось, что дети играли в «доктора», который во время осмотра трогал девочку за половые органы.

В настоящее время известно, что вопрос о возбуждении уголовного дела рассматривается, но есть вероятность, что в нем будет отказано, пишет "Фонтанка".

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