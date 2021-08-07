11 августа 2021 года - Рождество Николая Чудотворца. 5 сильнейших молитв святому заступнику в праздник

В 2004 году в России возобновилось празднование Рождества одного из самых любимых в народе святых - святителя Николая Чудотворца. В какой-то момент времени в России этот праздник был отменён, поскольку считалось, что он не содержится в официальных церковных календарях. Однако главный патриарх России Алексий II в 2004 году предложил возобновить празднование Рождества всенародно почитаемого святителя Николая, признанного Чудотворцам.
Существует ещё два праздника, посвящённых этому святому - Никола Летний и Никола Зимний. Первый отмечается 22 мая, а второй - 19 декабря. Кстати, известный на Западе Санта-Клаус - это именно Николай Чудотворец. Католики почитают этого святого не меньше, чем православные.
За всю свою жизнь святитель прославился своей невероятной добротой и бескорыстной помощью каждому, кто о ней просил. На сегодняшний день существует достаточно много молитв святителю Николаю, поскольку он помогает в очень многих трудных житейских ситуациях.
Традиционно он покровительствует морякам и путешественникам, несправедливо обиженным и незаслуженно осуждённым, маленьким детям, молодым незамужним девушкам, а кроме того этот святой способен помочь при финансовых затруднениях, а также помогает торговцам в осуществлении их работы.
Молитвы к нему читают об исцелении, об оказании помощи в любой сфере жизни, налаживание отношений в семье и со своими близкими, а также о наставлении на путь истинный. Существует особая сильная молитва, при помощи которой люди просят об исполнении своих самых заветных желаний.
Сильная молитва Николаю Чудотворцу
Молитва о помощи в работе и в торговле
Молитва об исцелении
Молитва о замужестве
Молитва о детях