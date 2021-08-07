В фитнес-клубе умер посетитель во время тренировки: Он потерял сознание и рухнул на кафельный пол

Днем 6 августа в Тольятти закрылся спортивных центр "Алекс фитнес", расположенный в торговом центре "Капитал", из-за того, что во время тренировки там умер мужчина. На место происшествия прибыли полицейские, чтобы выяснить детали случившегося.
В социальных сетях посетители спорт-клуба рассказали, что этот мужчина уже был немолод - на вид приблизительно лет 60. Мнения разделились по причине гибели. Одни пишут, что виноваты возраст и жара. То, что в "Алексе" всегда душно, подтвердили некоторые посетители.
Появилась информация, что мужчина приходил заниматься ежедневно и действительно был в возрасте.
Во время тренировки он потерял сознание, упал на пол и разбил голову о кафель. Смерть наступила в результате большой потери крови, сообщает паблик в ВК.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в конце июля в одном из стрелковых клубов Новосибирска погиб мужчина. Он свел счеты с жизнью прямо на глазах инструктора. Подозревают, что погибший болел онкологией.