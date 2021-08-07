Осужденный за взятку экс-мэр Бердска Илья Потапов сможет снова пойти на выборы в 2028 году

В отличие от бывшего мэра Бердска Ильи Потапова его бывший соратник и подельник Владимир Мухамедов ведет насыщенную политическую жизнь. Впрочем, он сам не не баллотируется в депутаты, но работает в штабах кандидатов от КПРФ.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» секретарь бердского горкома компартии Сергей Бессонов, Мухамедов сейчас «активно участвует в партийной работе». После освобождения из колонии он перевелся из партийной ячейки Бердска в организацию Октябрьского района Новосибирска — по месту жительства.
По словам Бессонова, он работает в команде кандидатов от КПРФ, которые баллотируются на выборах-2021:
- Мухамедов участвовал и в выборах в новосибирский горсовет, которые были в прошлом году. Но не в качестве кандидата, а нес некую нагрузку при штабе выдвиженцев.
Бессонов поделился, что Илья Потапов сейчас живет в Бердске, а на работу ездит в Новосибирск. Впрочем, куда трудоустроился экс-мэр Бердска, осужденный за взятку в 2015 году и вышедший на свободу в декабре 2020-го, неизвестно. По словам лидера бердских коммунистов, Илья Николаевич об этом не распространяется.
Можно идти в депутаты
После того, как у Потапова и Мухамедова будет погашена судимость, в принципе, они могут выставлять свои кандидатуры на выборные должности, в том числе и в депутаты разных уровней законодательной власти.
Погашенной судимость в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, наступает по истечении 8 лет после отбытия наказания. В данном случае ст. 290 УК РФ, по которой осудили Потапова и Мухамедова, является тяжкой статьей, поскольку наказание они получили не выше 10 лет лишения свободы. Если срок больше, то преступление считается особо тяжким. Тогда время погашения судимости 10 лет.
Илье Потапову в марте 2021 года исполнилось 45 лет. Владимир Мухамедов моложе на несколько лет. Так что, они еще вполне могут попробовать себя в органах власти. Как это было в их биографиях с 2011-го по 2013 годы, когда они управляли Бердском.
Потапову погасят судимость в 2028 году, Мухамедову — в на год раньше. Но в случае участия в выборах, они будут обязаны указывать такой факт своей биографии, как судимость.
Напомним, отбывал срок экс-мэр Бердска в исправительной колонии №18 в Новосибирске. Там Потапов, который до прихода во власть работал программистом центра информационных технологий СО РАН, трудился библиотекарем, получил второй диплом юриста.
Суд приговорил Илью Потапова к 10 годам колонии строго режима, признав его виновным в получении взятки в размере 3 млн рублей от бизнесмена Александра Илющенко. Бывший вице-мэр Бердска Владимир Мухамедов, осужденный на 9 лет тюрьмы за коррупцию, еще в 2019 году вышел на свободу условно-досрочно.
Коммунист Потапов победил на прямых выборах главы города в марте 2011 года. Он обошел по голосам представителя "Единой России" Владимир Штопа.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в числе кандидатов на сентябрьские выборы-2021 в горсовет Бердска есть несколько человек с погашенной или снятой судимостью. В их числе действующий председатель депутатского корпуса Владимир Голубев.
Кому откажут в депутатстве
С 2014 года кандидаты обязаны указывать сведения о судимостях (и сведения о дате снятия или погашения судимости) в заявлениях о согласии баллотироваться на какую-либо должность. Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что на основе Постановления Конституционного Суда РФ и согласно его рекомендациям был принят Федеральный закон от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ, который действует и сегодня, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
В соответствии с ним не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
- осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
- осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных УК РФ, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
- подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями КоАП РФ:
- статьей 20.3 КОАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» и статьей 20.29 КОАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов».
В данных случаях граждане не имеют права быть избранными, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает 10 лет лишения свободы. Что касается особо тяжких преступлений, то наказание за них составляет свыше 10 лет лишения свободы.
- Законодатель обязал кандидатов в своих заявлениях о согласии баллотироваться указывать сведения о когда-либо полученных судимостях при наличии , – сказала председатель ЦИК России. – А если судимость снята или погашена, необходимо представить сведения о дате снятия или погашения судимости.
По ее словам, только за 3,5 года существования этой законодательной нормы около 250 кандидатов не были допущены на выборы разных уровней, так как на день голосования не прошло 10 или 15 лет с момента снятия или погашения судимостей или имелись судебные решения по их экстремистской деятельности». Среди «отказников» оказались и те, кого неоднократно избирали до принятия новой правовой нормы.
Статья 33. Условия выдвижения кандидатов
1. О выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка кандидатов, избирательная комиссия уведомляется в установленном законом порядке...
2.1. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении... указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении.
7. Избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении...
8. Избирательная комиссия направляет в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.