В Госдуме хотят заставить россиян работать в субботу и воскресенье
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В Госдуме хотят заставить россиян работать в субботу и воскресенье

6:27:298/7/2021Фото: pixabay.com
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Как считает депутат Николай Арефьев, таким образом российская экономика сможет быстрее восстановиться от коронавирусного кризиса. 

Многие россияне и так работают без выходных - на нескольких работах

Депутат Госдумы Николай Арефьев призвал увеличить рабочую неделю в России. По его мнению, таким образом российская экономика сможет быстрее восстановиться от коронавирусного кризиса.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — цитирует  URA.RU Николая Арефьева, первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

Он считает, что в РФ сейчас нет инструментов, способных перевести производство на четырехдневную рабочую неделю.

«Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована. Ни услуги, ни продукция, а они итак не востребованы из-за того, что у нас 20% НДС», — аргументировал парламентарий.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее глава Совбеза Дмитрий Медведев неоднократно высказывался за введение в стране укороченной недели, чтобы у россиян оставалось больше свободного времени на личностное развитие. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков поддерживает эту идею, но считает, что сокращение рабочей недели не должно отражаться на заработке сотрудников. Впрочем, Шмаков критически оценил переход на четырехдневную рабочую неделю - в ближайшие два года этого не произойдет.

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