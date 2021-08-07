Любовный гороскоп для 12 знаков зодиака на неделю с 9 по 15 августа 2021 года

В начале недели мы можем почувствовать энергетический портал, открывшийся 8 августа с выравниванием Львиных Врат Земли и Сириуса, побуждающий нас задуматься о том, где нам нужно поднять уровень в наших отношениях и жизни.
Предстоящая неделя дает возможности для размышлений, осознания и страсти, пишет yourtango.com.
Пришло время подумать о том, что для нас наиболее важно, и составить эти планы, чтобы помочь нам включить в себя больше того, что нам нравится.
Тем не менее, в этом пространстве мы также будем затмевать то, чего нет.
Это одновременно приливы и отливы в создании пространства за счет устранения того, что не резонирует, чтобы мы могли создать больше места для того, что работает.
Также есть поток к жизни и любви. Чтобы больше идти к нашей цели, больше к следующему этапу нашей романтической жизни, мы должны понять, что мы должны отпустить некоторые вещи.
Отпустив, мы заявляем Вселенной, что заслуживаем большего.
Создание пространства - это акт надежды на то, что оно будет наполнено тем, что действительно соответствует нашим желаниям и потребностям от самих себя и от любви.
В ближайшие дни мы получим ясность, извлеченные уроки и способность строить планы на следующие шаги нашего пути к любви к себе и любви, которую мы разделяем с другим.
Откройте глаза и сердце и осознайте, что именно вы создаете идеальное время для перемен.
Что происходит с планетами, которые влияют на ваш любовный гороскоп начиная с 9 августа:
Понедельник, 9 августа: Венера в Деве напротив Нептуна в Рыбах.
Этот сложный двухдневный переход заставит нас задуматься о том, что реально, а что является иллюзией в наших отношениях.
В этот период могут быть некоторые чувства интуиции или страха, которые проверяют нас и наши отношения.
Избегайте серьезных решений, но в то же время позвольте вашей личной жизни раскрыть вам свою правду, особенно если у вас были сомнения.
Среда, 11 августа: Меркурий во Льве напротив Юпитера в Водолее.
Прямо перед тем, как Меркурий переходит в знак зодиака Девы , он образует оппозицию с Юпитером, вызывая нашу вопрошающую природу и желание искать ответы на большие идеи и мечты, которые у нас были.
Этот транзит сильно повлияет на тех, кто чувствовал себя на грани принятия важных жизненных решений как часть своего романтического пути, и поднимет темы, на которые Меркурий в Деве будет отвечать и планировать.
Меркурий входит в Деву.
Меркурий входит в свой домашний знак до 29 августа и приносит энергию ясного мышления и общения.
Поскольку это знак того, что Меркурий лучше всего работает внутри, это означает, что мы можем строить планы и вести беседы, которые приводят к истинному росту и движению вперед, особенно в плане отношений.
Просто будьте осторожны, не будьте чрезмерно критичны или не увлекайтесь некоторыми деталями, мы не должны все выяснять, прежде чем сделать шаг вперед.
Четверг, 12 августа: Венера в Деве, Трине, Плутон в Козероге.
Интенсивный переход, который вызывает чувство большей страсти и привязанности в основном к тем, кто находится в отношениях или общении с другим.
Мы будем чувствовать себя более влюбчивыми и уверенными в наших выборах и решениях в отношении отношений, особенно в тех ситуациях, в которых мы сомневались или чувствовали себя неуверенными.
Однако, поскольку планета Плутон имеет тенденцию поднимать все, что было бессознательным, она также может дать нам понять, что определенные отношения уже достигли своей цели в нашей жизни и пора двигаться дальше.
Воскресенье, 15 августа: Первая четверть Луны в Скорпионе.
Под энергией луны первой четверти пора предпринять конкретные действия для выполнения тех намерений, которые были установлены в новолуние.
В Скорпионе речь идет о трансформации и отказе от переросших частей вашей жизни, включая те отношения или обязательства, которые больше не кажутся жизнеспособными. Чтобы двигаться вперед, нам нужно положить конец прошлому.
Любовный гороскоп на неделю с 9 августа 2021 г.
Овен (19 марта - 19 апреля)
Под восприятием того, что, по нашему мнению, мы должны делать, кроется истинное желание того, чего мы хотим. Но сначала вы должны открыть дверь истины. Вы должны быть готовы увидеть последствия своих чувств, потому что, как только мы узнаем, нужно делать следующий шаг.
Чтобы создать действие по изменению в нашей личной жизни, требуется верная смелость, которая контролируется только тем, что вы готовы сделать. Снимите шоры и позвольте себе и своим отношениям измениться.
Телец (20 апреля - 20 мая)
На этой неделе погрузитесь в себя, в мягкость, которую вы часто скрываете, и в интуицию, которую часто игнорируете. Вы можете сказать, что не всегда были честны с самим собой в отношении того, что вам нужно, или того, как на самом деле ощущается связь.
Однако чем дольше вы откладываете эту истину, тем труднее будет с ней справиться. Хотя все происходит в определенном порядке и когда это задумано, существует также большая разница между божественным временем и результатами прокрастинации.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Хаос, который вы видите вне себя, происходит из-за того, что существует внутри. Пока вы не перестанете обвинять мир или вселенную в своей ситуации, вы никогда не найдете решения, к которому стремитесь. На этом этапе вас ничто не сдерживает, кроме вашей собственной неспособности принять то, что есть, чтобы вы могли создать то, что будет дальше.
На этой неделе вы увидите, как начнутся аргументы, которые лишь отвлекают от того, с чем нужно иметь дело, и вместо этого открывают себя тому, что действительно происходит, чтобы вы могли принять ясные меры от всего сердца.
Рак (21 июня - 22 июля)
Чувства - это портал к осознанию, но это также и глубокий бассейн, в котором мы часто можем потеряться. С чувствами дело в том, что мы не всегда видим то, что реально. Иногда мы видим наши страхи, худшие сценарии развития событий, наши самые глубокие раны.
Поищите на этой неделе, где вы, возможно, обманываете себя, чтобы не разобраться или даже не узнать правду о ситуации. Чем больше вы открываете себя для использования этих чувств в качестве топлива для движения вперед, тем больше вы исцеляете то, что ранит.
Лев (23 июля - 22 августа)
Бывают моменты в жизни, когда нам лучше просто наблюдать, чем быть теми, за которыми наблюдают другие. Следуя своему сердцу , вы действуете с такой смелостью, что временами вы затмеваете, когда другие пытаются сделать то же самое.
Это может выглядеть как ощущение, что усилия любви не взаимны или неуравновешены. Но чтобы получить такую энергию от другого, мы должны открыть пространство, чтобы это произошло.
На этой неделе сделайте шаг назад и просто посмотрите, как другие шаги сделают вас, если вы позволите им это сделать.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Планирование имеет решающее значение для создания будущего, о котором мы мечтаем, но мы также должны знать, когда остановиться и просто наслаждаться жизнью, которую мы уже создали. В процессе планирования мы должны критически взглянуть на реальность, а затем задуматься над деталями, которые нам нужно пройти, чтобы сделать следующий шаг.
Хотя в этом процессе, даже если вы надеетесь на свою личную жизнь, вы можете чрезмерно зацикливаться на деталях, которые вы не можете понять или которые кажутся препятствиями. На этой неделе научитесь укреплять доверие, отпуская те вещи, в которых еще не можете разобраться.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Будьте готовы к совершенно новому этапу своей жизни и любовного путешествия на этой неделе. Хотя вы можете чувствовать себя неуверенно из-за того, что недавно произошло в вашей романтической жизни, большую часть этого вы делаете над собой.
Когда мы работаем над своим внутренним миром, наш внешний мир не может не меняться. Это момент, в котором вы оказались на этой неделе. Просто помните, что все, что происходит с вами сейчас, - это то, к чему вы стремились, даже если это происходит не так, как вы предполагали.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Пришло время снова сбросить свою переросшую кожу, когда вы вступите на совершенно новый способ любить и относиться к другим. Конечно, временами это будет страшно или даже незнакомо, но это тот самый ключ, который говорит вам, что вы на новом пути.
Пришло время перейти к тому, что кажется новым, даже если оно пугает из-за своей необъятности изобилия. Теперь вы пишете совершенно новую историю, основанную не на желаниях вашего эго, а на потребностях вашей души. Поддайтесь этому новому и прекрасному времени и посмотрите, как быстро вселенная склоняется в вашу пользу.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Мир настолько велик, насколько вы готовы его увидеть. Вы прирожденный искатель, тот, кто приподнимает завесу за пределы того мира, которого большинство не видит. Это твой подарок. Ваша естественная способность преодолевать преграды, которыми физический мир ограничивает вашу мечту.
Недавно вы пришли в себя, признав, что такое ваша собственная правда, тем самым вы открываете новый образ жизни и любви. Для вас ваши корни становятся более глубокими, когда вы можете летать дальше всего. Перестаньте ограничивать себя для других и откройте себя для жизни, которая больше, чем вы могли себе представить.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Забудьте о плане. Забудьте путь, который, как вы думали, вам нужно пройти, и отпустите сюжетные линии, которые защищали вас. Будьте готовы проложить впереди совершенно новый путь, который сначала может вызвать беспокойство, но со временем принесет покой.
Хотя верность - замечательная черта, отказ меняться из-за страха вреден для нашей души. Избавьтесь от привычки и зоны комфорта, лишившей вас оригинальности. Позвольте себе расти не в том направлении, которое вы ожидали, а в том направлении, которому вас призывают следовать.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Когда мы чувствуем себя наиболее свободными, мы также чувствуем себя наиболее заземленными. Мы не можем иметь одно без другого, и хотя свобода часто рассматривается как отсутствие ответственности, на самом деле она заставляет нас отвечать за то, что действительно соответствует нашей душе.
Потому что вы отпускаете свои раны, чтобы вы могли наслаждаться своим исцелением, - это эпицентр роста. Пусть на этот раз в вашей романтической жизни все будет по-другому. Позвольте людям быть самими собой вместо повторения прошлых шаблонов, но, прежде всего, позвольте себе поверить в свое исцеление.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Жизнь никогда не будет идеальной, но это не значит, что идеальных моментов не будет. Вместо того, чтобы сосредотачиваться только на том, чего нет, позвольте себе принять то, что есть. Все, чему мы даем энергию, будет расти, поэтому сосредоточение внимания на том, что вы хотите вырастить, принесет ее больше.
На следующей неделе в отношении конкретных отношений вновь обретется ясность, которая, вероятно, на какое-то время сбила вас с толку.
Будьте готовы признать, что на самом деле все намного лучше, чем вы могли себе представить. Это часть процесса отпускания, так что, планируя будущее, вы делаете это с учетом наилучшего возможного результата.