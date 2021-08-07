Хиджра 2021: Главные обычаи в мусульманский Новый год 9 августа

Хиджрой мусульмане называют свой лунный календарь, по которому они ведут летоисчисление и отмечают все свои главные праздники и памятные даты. Последним днём хиджры является последний день месяца зуль-хиджа, после которого наступает первый день месяца мухаррам. Это и есть мусульманский новый год.
Своё летоисчисление мусульмане ведут с того момента, когда пророк Мухаммед переселился в Медину, после того, как жил в Мекке. Произошло это 622 году, значит 9 августа 2021 года наступит мусульманский 1443 год.
Поскольку лунный календарь короче, чем привычный нам солнечный календарь, то разница из года в год между датами празднования составляет примерно 11-12 дней. Именно из-за такого сдвига мусульманский новый год может праздноваться в разные годы как летом, так и зимой, как весной, так и осенью.
Этот праздник не отмечается у мусульман так, как отложилось в нашем светском понимании. Не устраивается праздничных ужинов с гостями, дома не наряжаются елками и на столах не бывает мандаринов.
Среди мусульман принято в этот день соблюдать пост, много молиться, восхвалять Аллаха, переосмысливать свою жизнь и раскаиваться в плохих поступках. На окончание поста с закатом солнца на вечерний прием пищи женщины готовят традиционные блюда из баранины, риса и много различных салатов. Также готовятся восточные сладости на десерт.
На ужине никогда не присутствует алкоголь, поскольку он запрещён в исламе в любой день года, а в блюда для ужина в этот день женщины никогда не добавляют чеснок. Употребление чеснока не является грехом, но существует мнение, что чеснок может прогонять удачу и везение.
Мусульмане тоже верят, что как проведёшь первый месяц мусульманского календаря, таким и будет весь остальной лунный год. На протяжении всего месяца мухаррам мусульманам рекомендуется соблюдать пост, которое они должны выдерживать в четверг, пятницу и воскресенье.