Подробный церковный календарь на осень 2021 года: Крупные и важные праздники

Сентябрь 2021 годаВеликие праздники
Двунадесятые
21 сентября ‒ Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня
Недвунадесятые
11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи
Церковные посты
Однодневные
11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост)
27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня (строгий пост)
Октябрь 2021 годаВеликие праздники
Недвунадесятые
14 октября ‒ Покров Пресвятой Богородицы
Ноябрь 2021 года
Начало многодневного поста - 28 ноября - 6 января ‒ Рождественский пост
Источник: my-calend