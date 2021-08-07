Подробный церковный календарь на осень 2021 года: Крупные и важные праздники
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Подробный церковный календарь на осень 2021 года: Крупные и важные праздники

10:20:588/7/2021Фото: PxHere
0

Осенью 2021 года православным предстоит отметить два двунадесятых праздника, два великих праздника, два однодневных поста и начало 1 многодневного поста - Рождественского.

монастырь
Сентябрь будет самым насыщенным месяцем

Сентябрь 2021 года

Великие праздники

Двунадесятые

21 сентября ‒ Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня

Недвунадесятые

11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи

Церковные посты

Однодневные

11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост)

27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня (строгий пост)

Октябрь 2021 года

Великие праздники
Недвунадесятые

14 октября ‒ Покров Пресвятой Богородицы

Ноябрь 2021 года

Начало многодневного поста - 28 ноября - 6 января ‒ Рождественский пост

Источник: my-calend

Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Япония перешла к прямым угрозам РФ из-за действия Мишустина
Чем отличаются российские туристы от украинских: мнение крымчан
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ожидания конца света усилились: что святые сулят России и миру
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Мужчина уколол шприцом 15-летнюю девочку прямо на улице в Москве
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
календарьпраздникицерковные праздникикрупные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие праздники вы будете отмечать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробный церковный календарь на осень 2021 года: Крупные и важные праздники
10:20:58 8/7/2021
Подробный церковный календарь на осень 2021 года: Крупные и важные праздники
Белые медведи убивают моржей с помощью ледяных глыб, доказали исследователи
10:11:26 8/7/2021
Белые медведи убивают моржей с помощью ледяных глыб, доказали исследователи
Любовный гороскоп для 12 знаков зодиака на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
10:06:57 8/7/2021
Любовный гороскоп для 12 знаков зодиака на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Многообещающее новое лечение коронавируса открыли ученые
10:02:14 8/7/2021
Многообещающее новое лечение коронавируса открыли ученые
БердскПоздравляем с Днём строителя 2021 Бердск!​
10:00:54 8/7/2021
Поздравляем с Днём строителя 2021 Бердск!​
Яблочный спас 2021: точная дата, традиции праздников урожая и великого Преображения Господня
9:58:31 8/7/2021
Яблочный спас 2021: точная дата, традиции праздников урожая и великого Преображения Господня
Российские синхронистки выиграли шестой раз подряд в группе золото на Олимпиаде
9:39:05 8/7/2021
Российские синхронистки выиграли шестой раз подряд в группе золото на Олимпиаде
Хиджра 2021: Главные обычаи в мусульманский Новый год 9 августа
9:20:49 8/7/2021
Хиджра 2021: Главные обычаи в мусульманский Новый год 9 августа
Главные симптомы штамма коронавируса Дельта
9:07:39 8/7/2021
Главные симптомы штамма коронавируса Дельта
Странное изменение в организме происходит у перенесших дельта-штамм
9:04:05 8/7/2021
Странное изменение в организме происходит у перенесших дельта-штамм