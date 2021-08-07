Соленые помидоры для больших банок

Для приготовления этих помидоров мы не будем использовать уксус, не будем стерилизовать банки, а также будем использовать минимальный набор приправ и специй.
Этот рецепт считается самым простым и быстрым, а помидоры в итоге получаются очень вкусными и пикантными.
Ингредиенты указаны на 1 трёхлитровую банку. Берём помидоров столько, сколько их войдёт в банку. Также понадобятся 2 лавровых листа, 3 зубчика чеснока, 5 горошин черного перца, но можно больше или меньше - смотрите по своему вкусу.
Также потребуется половина чайной ложки горчичного порошка, три столовых ложки крупной каменной соли, и полтора литра воды.
Перед тем как укладывать помидоры в банку, их, естественно, нужно помыть, наколоть вилкой в районе плодоножки. Сверху на помидоры выкладываем лавровый лист, перец и чеснок.
В воде разбавляем соль, хорошо перемешиваем до полного растворения соли, этим раствором заливаем помидоры в банке. Как только банка будет заполнена доверху солевым раствором (не наливайте, чтобы полилось через край - еще добавлять горчицу), сверху засыпаем горчичный порошок.
Перемешивать рассол не нужно - горчица со временем сама осядет на дно. Именно она будет сдерживать появление плесени и остановит возможный процесс брожения.
Закрывать банки можно обычными капроновыми крышками. Оставляем банки в комнате на трое суток, после чего убираем их погреб или другое холодное место для дальнейшего хранения.