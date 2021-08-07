Соленые помидоры для больших банок
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Соленые помидоры для больших банок

11:20:318/7/2021Фото: pxhere
0

Такие помидоры готовили наши бабушки, засаливая их в бочках. Для этого рецепта не требуется уксус, а помидоры можно брать как мелкие, так и крупные. Главное - чтобы вошли в банку.

помидоры
Такие помидоры можно использовать и для зажарок

Для приготовления этих помидоров мы не будем использовать уксус, не будем стерилизовать банки, а также будем использовать минимальный набор приправ и специй.

Этот рецепт считается самым простым и быстрым, а помидоры в итоге получаются очень вкусными и пикантными.

Ингредиенты указаны на 1 трёхлитровую банку. Берём помидоров столько, сколько их войдёт в банку. Также понадобятся 2 лавровых листа, 3 зубчика чеснока, 5 горошин черного перца, но можно больше или меньше - смотрите по своему вкусу.

Также потребуется половина чайной ложки горчичного порошка, три столовых ложки крупной каменной соли, и полтора литра воды.

Перед тем как укладывать помидоры в банку, их, естественно, нужно помыть, наколоть вилкой в районе плодоножки. Сверху на помидоры выкладываем лавровый лист, перец и чеснок.

В воде разбавляем соль, хорошо перемешиваем до полного растворения соли, этим раствором заливаем помидоры в банке. Как только банка будет заполнена доверху солевым раствором (не наливайте, чтобы полилось через край - еще добавлять горчицу), сверху засыпаем горчичный порошок.

Перемешивать рассол не нужно - горчица со временем сама осядет на дно. Именно она будет сдерживать появление плесени и остановит возможный процесс брожения.

Закрывать банки можно обычными капроновыми крышками. Оставляем банки в комнате на трое суток, после чего убираем их погреб или другое холодное место для дальнейшего хранения.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Шершавые локти свидетельствуют о серьезных заболеваниях
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
24-летняя девушка выпила вина в РФ, впала в кому и умерла
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
дачарецептпомидорысоленые помидоры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы солите помидоры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Соленые помидоры для больших банок
11:20:31 8/7/2021
Соленые помидоры для больших банок
Подробный церковный календарь на осень 2021 года: Крупные и важные праздники
10:20:58 8/7/2021
Подробный церковный календарь на осень 2021 года: Крупные и важные праздники
Белые медведи убивают моржей с помощью ледяных глыб, доказали исследователи
10:11:26 8/7/2021
Белые медведи убивают моржей с помощью ледяных глыб, доказали исследователи
Любовный гороскоп для 12 знаков зодиака на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
10:06:57 8/7/2021
Любовный гороскоп для 12 знаков зодиака на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Многообещающее новое лечение коронавируса открыли ученые
10:02:14 8/7/2021
Многообещающее новое лечение коронавируса открыли ученые
БердскПоздравляем с Днём строителя 2021 Бердск!​
10:00:54 8/7/2021
Поздравляем с Днём строителя 2021 Бердск!​
Яблочный спас 2021: точная дата, традиции праздников урожая и великого Преображения Господня
9:58:31 8/7/2021
Яблочный спас 2021: точная дата, традиции праздников урожая и великого Преображения Господня
Российские синхронистки выиграли шестой раз подряд в группе золото на Олимпиаде
9:39:05 8/7/2021
Российские синхронистки выиграли шестой раз подряд в группе золото на Олимпиаде
Хиджра 2021: Главные обычаи в мусульманский Новый год 9 августа
9:20:49 8/7/2021
Хиджра 2021: Главные обычаи в мусульманский Новый год 9 августа
Главные симптомы штамма коронавируса Дельта
9:07:39 8/7/2021
Главные симптомы штамма коронавируса Дельта