Яблочный спас 2021: точная дата, традиции праздников урожая и великого Преображения Господня

Издавна во второй половине августа было принято отмечать Яблочный спас. О том, что это за праздник, какого числа он состоится, какие есть традиции, связанные с этим днем - в нашем материале.
Яблочный спас состоится 19 августа. Он является народным славянским праздником, который отмечает сбор урожая, также считается, что в этот день нужно проводить лето, потому что уже начинает холодать на улице и время близится к наступлению осени. Этот же день выпадает на один из самых важных христианских праздников - Преображение Господне. Согласно историческим религиозным текстам, в эту дату Иисус с апостолами поднялись на гору Фавор. Там произошло чудо: Спаситель внезапно будто засиял, засветился, произошло его преображение, а одежды, в которые он был одет, стали чистейшего белого цвета. Чтобы продемонстрировать божественное назначение Мессии, также появились Пророки, а с неба донесся глас Бога, который подтвердил, что Христос - сын его. Пораженным апостолам Иисус наказал никому не рассказывать про это событие. Сейчас 19 августа многие верующие ходят в церкви, молятся, а также делают добрые дела, помогая тем, кто в нужде.
У славян раньше было принято ходить в церковь для освещения святой водой различных фруктов, меда и, особенно, яблок. Считалось, что они именно в этот день могут обладать магической силой и творить чудеса. Из-за такого поверья, славянские народы пекли яблочные пироги, добавляли их в блины, запекали, делали и другие блюда. Кроме этого, в церковь относили и освещали колосья хлеба, а потом их сохраняли до следующего года.
Существовало и другое поверье: если родители умерших детей не съедят ни одного яблока до Яблочного спаса, то их детей на небе будут угощать гостинцами. Из-за этого многие верили, что употребление этих фруктов до 19 августа считается большим грехом. Помимо этого, верующие славяне не забывали отнести освещенные яблоки на кладбище, где покоятся их родные и близкие. Также считалось, что нужно раздавать яблоки тем, кто нуждается в помощи, например, нищим, бездомным и т.д.