Главные симптомы штамма коронавируса Дельта
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Главные симптомы штамма коронавируса Дельта

9:07:398/7/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Штамм «Дельта», по сравнению с прошлыми вариантами SARS-CoV-2, имеет совсем небольшой инкубационный период.

вирус
Очередной штамм коронавируса оказался мощнее предыдущих
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Мировую пандемию коронавируса можно назвать борьбой за выживание. В ней человечество вооружено интеллектом, способным на разработку вакцин. А в распоряжении SARS-CoV-2 высокая мутагенность. Это значит, что вирус постоянно меняется, усиливая свойства.

Очередной штамм коронавируса оказался мощнее предыдущих. Начав с Индии в конце прошлого года, «Дельта» быстро разошлась по всему земному шару. К июлю 2021-го индийский штамм зафиксировали в 98-ми странах. Уже тогда на платформе «GISAID» появились данные, что 63% заболевших россиян подхватили именно «Дельту». Позже в России появились целые регионы, где выявляют исключительно индийский штамм – например, Ростовская область.

По сравнению с предыдущими, штамм «Дельта» в разы заразнее. Виной этому – крайне «удачная» мутация, позволяющие вирусу легче проникать в живые клетки и основательно там закрепляться.

Замаскированные симптомы

Штамм «Дельта», по сравнению с прошлыми вариантами SARS-CoV-2, имеет совсем небольшой инкубационный период. Это значит, что первые симптомы появляются всего через 3-5 дней. Уверенно отличить «Дельту» от других штаммов не проще, чем от простуды: вирус прекрасно маскируется под неё.

Сильный насморк, чихание, отёк слизистых оболочек – «Дельта» начинается, как сезонное ОРВИ. Иногда заражённый пытается перенести заболевание на ногах, «раздавая» коронавирус коллегам.
Повышение температуры, приливы жара и озноба, ломота в мышцах, головная боль – похоже на грипп, не правда ли? Но всё куда серьёзнее.

Часть больных «Дельтой» отмечают тошноту, рвоту и диарею, как при кишечных инфекциях.
Головная боль, спутанность сознания и слабость приходят чуть позже, чем при заражении старыми штаммами SARS-CoV-2.
Запах при «Дельте» часто никуда не исчезает – выяснили сотрудники Королевского колледжа в Лондоне. И это не повод для заражённого считать себя безопаснее в плане передачи вируса.
Индийский штамм задерживается в организме до 15-ти дней, в отличие от других штаммов, которые выводятся уже к 9-м суткам. Это негативно сказывается на самочувствии.

Справятся ли вакцины

«Полезные» мутации позволяют индийскому штамму частично обходить иммунитет после вакцинации или преодолённого заболевания. Но защитных возможностей российского «Спутника V» хватает для борьбы с «Дельтой». Эффективность против штамма подтвердил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ академик и доктор биологических наук Сергей Нетесов в июльской публикации «РИА Новостей».
Исследования британской вакцины от компании «AstraZeneca» показали, что устойчивый иммунитет против «Дельты» привитые вырабатывают только после получения второго компонента. Эта вакцина по составу и способу введения очень напоминает «Спутник V». Значит и россиянам не стоит рассчитывать на хорошую защиту от «Дельты» после всего одной инъекции «Спутника».

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симптомыCOVID-19 вакцинадельта
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