Странное изменение в организме происходит у перенесших дельта-штамм
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Странное изменение в организме происходит у перенесших дельта-штамм

9:04:058/7/2021Фото: pixabay
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Постковидный синдром после перенесенного дельта-штамма включает в себя чувство хронической усталости, апатии, истощения, снижение продуктивности и памяти. Что еще?

пациенты также могут испытывать всевозможные последствия фиброза легочной ткани, одышку и чувство затруднения дыхания, особенно после массивного поражения легких
пациенты также могут испытывать всевозможные последствия фиброза легочной ткани, одышку и чувство затруднения дыхания, особенно после массивного поражения легких
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Постковидный синдром у перенесших дельта-штамм коронавируса может выражаться в виде изменений голоса и длительного воспаления носоглотки. Об этом сообщил ТАСС врач-терапевт, основатель мобильного приложения "Справочник врача" Константин Хоманов.

-Постковидный синдром после перенесенного дельта-штамма включает в себя чувство хронической усталости, апатии, истощения, снижение продуктивности и памяти, изменения голоса и длительно непроходящая "красная" воспаленная носоглотка, отсутствие обоняния, боли в мышцах и суставах, - рассказал он.

По словам врача, пациенты также могут испытывать всевозможные последствия фиброза легочной ткани, одышку и чувство затруднения дыхания, особенно после массивного поражения легких.

Проявляются эти последствия вне зависимости от возраста. "В связи с тем, что "дельта" все чаще поражает молодых, постковидный синдром начинает проявляться и у тех групп населения, кого ранее не затрагивал. Поэтому среди молодых переболевших пациентов мы наблюдаем больше проблем с иммунной, дыхательной, нервной системами", - подчеркнул Хоманов.

При этом более точные данные относительно влияния различных штаммов на постковидный синдром станут известны позже, после проведения определенного рода исследований, уверен врач-вирусолог Виктор Ларичев. "Сейчас ведь каждого пациента не проверяют на разновидность штамма, которым он заражен. Считается, что 70% пациентов в Москве на данный момент заражены именно штаммом "дельта". Тогда можно предположить, что через какое-то время можно будет сравнить две группы пациентов: тех, кто переболел до появления "дельты" и с ее появлением. Тогда уже можно будет увидеть, проявились ли у них отдаленные более тяжелые последствия", - объяснил он.

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