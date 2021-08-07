Российские синхронистки выиграли шестой раз подряд в группе золото на Олимпиаде
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Российские синхронистки выиграли шестой раз подряд в группе золото на Олимпиаде

9:39:058/7/2021Фото: pixabay
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Россиянки в сумме за две программы набрали 196,0979 балла (97,2979 - за техническую, 98,8000 - за произвольную). Второе место заняли китаянки (193,5310), третьими стали украинские синхронистки (190,3018)

Соревнования в произвольной программе, как и в технической, начались с выступлений команд, которым предстояли битва за бронзу – Украины и Японии
Соревнования в произвольной программе, как и в технической, начались с выступлений команд, которым предстояли битва за бронзу – Украины и Японии

Сборная ОКР выиграла групповые соревнования по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио.

«Кадриль» команды Татьяны Покровской (Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Мария Голядкина и Полина Комар) в технической программе не оставила повода для сомнений даже самых придирчивых судей – 97,2979 и заслуженное первое место на старте, сообщает https://olympics.com

Впрочем, расслабляться было рано. Главные соперницы китаянки сразу «сели на колесо». После первого дня они отставали на полтора балла – разрыв не критический. Девушки из Поднебесной, как обычно, продемонстрировали высокую технику, отстав в артистизме.

Да, и непредвиденные обстоятельства могли повлиять на распределение мест. В пятницу вновь в «Акватик Центре» возникли проблемы с музыкой. На это раз пострадали украинки, которые шли после технической программы, третьими. Спортсменки встали на стартовую позицию, но вдруг прозвучала другая композиция. Потом ее выключили и попросили уйти с помоста.

Был еще один нюанс – на суд публики сборная ОКР впервые выносила свою новую программу, специально созданная под Олимпиаду – композиция называлась «Парад планет». А премьера – это всегда волнительно.

Соревнования в произвольной программе, как и в технической, начались с выступлений команд, которым предстояли битва за бронзу – Украины и Японии. А на сладкое оставалось соперничество фаворитов – ОКР и Китая.

Команда Украины, которая впервые добралась до таких высот, показала достаточно сложную программу, три выброса в самом начале, но «грязи» в исполнении элементов хватало – 96,0333 и 190, 3018 – в сумме.

Хозяйки Олимпиады, выбравшие для исполнения национальную мелодию, покорить этот результат не смогли – с технической точки зрения поразить арбитров японки не смогли. И заняли только четвертое место, вслед за украинками.

И, главное, есть кураж и эмоции, которые продолжают дарить радость болельщикам. Спокойно наблюдать такое выступление невозможно. Можно сказать, что синхронистки ОКР на данный момент улетели в космос! 98,8000 – за произвольную программу и 196,079 – в сумме. Китаянки, выступающие следом, очень старались, но догнать ОКР предсказуемо не смогли. 97, 300 и 193,5310 – в сумме. С 2000 года золото с Олимпиад уезжало только в одну страну. Вот и сейчас в Токио двухкратными (не забываем про дуэты) чемпионками стали синхронистки ОКР.

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