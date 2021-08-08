Кайфовые поздравления для строителей в праздник –День строителя 8 августа 2021 года

Многие праздники пришли к нам еще с советских времен, и День строителя не исключение. 6 сентября 1955 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя». Конкретнее, праздновать этот день предписывалось во второе воскресенье августа. С тех пор все так и осталось, за исключением, пожалуй, любопытного обычая соединять день строителя и специализированные выставки. Строители по прежнему в почете – и чем дальше развивается технология, тем больше будет цениться знание и навыки.
С днём строителя тебя!
Ты строитель хоть куда.
Всё построить сможешь точно,
В срок любой, надёжно, прочно.
Тебе желаю много сил,
Чтоб труд доходы приносил
И, конечно же, немало,
Чтоб сердце радостью сияло.
Бетонно-прочного здоровья,
Чтоб светилась жизнь любовью.
В квадратных метрах расширяться
И желаю чаще улыбаться.
***
Пусть будет счастье как фундамент,
Любовь надёжной как стена,
У счастья — сказочный орнамент,
А жизнь с тобой всегда честна.
Удача пусть скрепляет блоки,
Успеха крыша не течёт.
Журчат проблемы в водостоке,
Но мимо дома — не в расчёт.
Строитель — профессия древняя,
Не уменьшают века ее важность,
Меняются лишь технологии,
Материалы, декор и этажность.
И соблюдая традицию,
В летний денек восхитительный
С праздником славной профессии
Мы поздравляем строителей.
***
Кладя кирпич и ставя брус,
Вошли настолько вы во вкус,
Что ждет строительный процесс
Геометрический прогресс.
Пусть прочен будет ваш объект,
Пусть легок будет ваш проект,
Шуруповёрт пусть будет скор,
Храни вас всех Ростехнадзор.
Пускай заказчик будет щедр,
Ресурсов хватит вам и недр,
Пускай умельцев дружных фронт
Пополнит наш жилищный фонд.
Завод и сруб, высотка, мост...
Ваш труд и ценен, и непрост.
Здоровья, сил вам и добра.
И с Днём строителя! Ура!
***
Все время строить для кого-то
Наверно сложная работа.
Вам пожелать сейчас хочу
По золотому кирпичу.
У каждого чтоб был дворец,
Иль скромный замок наконец,
Чтобы никто сказать не смог,
Что вы сапожник без сапог.
Источник: pozdravok.ru