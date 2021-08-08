Поздравления на День строителя 8 августа для всех созидателей
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08.08
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Поздравления на День строителя 8 августа для всех созидателей

9:45:518/8/2021Фото: bipbap.ru
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Всем строителям сегодня выражаем свой почёт! Пусть в любое время года вас успех в работе ждёт!

8 августа - День строителя
8 августа - День строителя

Многие праздники пришли к нам еще с советских времен, и День строителя не исключение. 6 сентября 1955 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя». Конкретнее, праздновать этот день предписывалось во второе воскресенье августа. С тех пор все так и осталось, за исключением, пожалуй, любопытного обычая соединять день строителя и специализированные выставки. Строители по прежнему в почете – и чем дальше развивается технология, тем больше будет цениться знание и навыки.

8 августа - День строителя
8 августа - День строителя

Сегодня нам отметить нужно
День всей строительной семьи.
Давайте пожелаем дружно,
Заказы чтоб рекой текли.

Чтоб с легкостью объекты строились,
Чтоб был оплачен общий труд.
Чтобы в руках дела все спорились,
А результат всегда был крут!

***

Всем строителям сегодня
Выражаем свой почёт!
Пусть в любое время года
Вас успех в работе ждёт!

Пусть обходят вас сторонкой
Все опасности и страх,
Чтоб всегда трудиться ловко
С блеском озорным в глазах!

И, конечно же, оплата
Будет быстро возрастать,
Чтоб всегда было приятно
За получкою шагать!

8 августа - День строителя
8 августа - День строителя

Пусть здоровье будет крепким,
Как строительный раствор,
И зарплаты точно хватит,
Чтоб себе построить дом.

Пусть мечты взлетают к небу,
Как стеклянный небоскрёб.
Пусть туда, где ещё не был
Ты б поехать в отпуск смог.

Праздник профессиональный
Шумно, весело отметь,
Нет профессии брутальней —
Строить нужно ведь уметь!

***

Пожелаю крепкой каски,
Замечательных коллег,
Чтобы жизнь вся стала сказкой,
Деньги сыпались, как снег!

Чтобы в каждом начинанье
Ждал немыслимый успех,
Привели к мечте старанья,
И жилось богаче всех!

***

Вас поздравляем с Днём строителя,
Высот в труде, высоток и мостов.
Комфорта в нашей жизни устроители,
Создатели огромных городов.

Вас поздравляем с праздником торжественно,
Прораб, электрик, сварщик, штукатур.
Создать, построить, кажется, тождественно.
Подвластны вам и карандаш и бур.

ИнженерА, сантехники, маркшейдеры,
Геодезист и просто крановщик.
Водитель экскаватора и грейдера.
Ваш труд и очень тяжек, и велик.

Желаем вам, конечно, вдохновения,
Не подводила техника, чтоб вас.
Чтоб к лучшему, лишь, были изменения,
В конструкциях, чтоб был всегда запас.

Легко сдавать дома, что вы построили,
Без всяких проволочек и проблем.
Чтоб труд ваш уваженья удостоили,
Достатка, счастья каждому и всем.

Источник: pozdravok.ru

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