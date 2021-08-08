Парящие поздравления и красивые картинки в Международный день альпинизма для любителей высоты 8 августа 2021 года
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Парящие поздравления и красивые картинки в Международный день альпинизма для любителей высоты 8 августа 2021 года

8:30:328/8/2021Фото: bipbap.ru
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Горы подпускают к себе смелых, это очень непростое дело. Альпинист отважен, он идет вперед, сильный дух тут важен, он не подведет.

8 августа - Международный день альпинизма
8 августа - Международный день альпинизма

Международный день альпинизма поклонники этого вида спорта и все, кому небезразличны новые высоты, ежегодно отмечают 8 августа. Дата праздника приурочена к памятному событию — в этот день в 1786 году Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма (его проводник) покорили Монблан — высочайшую вершину Альп. Все попытки подняться на вершину, совершаемые до этого дня другими скалолазами, оставались безрезультатными.

8 августа - Международный день альпинизма
8 августа - Международный день альпинизма

Поздравляю альпинистов,
Покорителей вершин.
Все вы бравые ребята,
И красавцы, как один.

Восхождений вам успешных
Пожелаю в этот день,
Ярких, новых впечатлений,
Позитивных перемен.

***

Горы подпускают к себе смелых,
Это очень непростое дело.
Альпинист отважен, он идет вперед,
Сильный дух тут важен, он не подведет.

И в день альпиниста
Хочется сказать.
Дома ждет пусть пристань,
Чтоб душе летать.

8 августа - Международный день альпинизма
8 августа - Международный день альпинизма

Альпинистов поздравляем!
Не сорваться им со скал.
Кислорода чтоб хватило,
Коль карабкаться вверх стал
На большую высоту.
Всем осуществить мечту,
Эверест вам покорить
Словно птицами парить.
И крутое восхожденье
В своей жизни совершить.

***

Альпинистов — экстрималов
Поздравляю нынче я.
Пусть растет и процветает
Ваша дружная семья.

Пусть всегда страховкой будет
Друга верного рука.
Покорите все вершины,
Что еще вас ждут пока.

***

Тех, кто огромные вершины,
Крутые горы покоряет,
С днем альпинизма мы поздравим
И им удачи пожелаем,
Берут пусть новые высоты,
Они достойны восхищенья,
Пускай опасность их минует,
Не будет в жизни их падений!

Источник: pozdravok.ru

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