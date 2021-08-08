Парящие поздравления и красивые картинки в Международный день альпинизма для любителей высоты 8 августа 2021 года

Международный день альпинизма поклонники этого вида спорта и все, кому небезразличны новые высоты, ежегодно отмечают 8 августа. Дата праздника приурочена к памятному событию — в этот день в 1786 году Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма (его проводник) покорили Монблан — высочайшую вершину Альп. Все попытки подняться на вершину, совершаемые до этого дня другими скалолазами, оставались безрезультатными.
Поздравляю альпинистов,
Покорителей вершин.
Все вы бравые ребята,
И красавцы, как один.
Восхождений вам успешных
Пожелаю в этот день,
Ярких, новых впечатлений,
Позитивных перемен.
***
Горы подпускают к себе смелых,
Это очень непростое дело.
Альпинист отважен, он идет вперед,
Сильный дух тут важен, он не подведет.
И в день альпиниста
Хочется сказать.
Дома ждет пусть пристань,
Чтоб душе летать.
Альпинистов поздравляем!
Не сорваться им со скал.
Кислорода чтоб хватило,
Коль карабкаться вверх стал
На большую высоту.
Всем осуществить мечту,
Эверест вам покорить
Словно птицами парить.
И крутое восхожденье
В своей жизни совершить.
***
Альпинистов — экстрималов
Поздравляю нынче я.
Пусть растет и процветает
Ваша дружная семья.
Пусть всегда страховкой будет
Друга верного рука.
Покорите все вершины,
Что еще вас ждут пока.
***
Тех, кто огромные вершины,
Крутые горы покоряет,
С днем альпинизма мы поздравим
И им удачи пожелаем,
Берут пусть новые высоты,
Они достойны восхищенья,
Пускай опасность их минует,
Не будет в жизни их падений!
Источник: pozdravok.ru