Открытки для поздравлений в День офтальмологии 8 августа и душевные слова

Международный день офтальмологии принято отмечать ежегодно 8 августа. Впервые этот праздник отметили в 2004 году. Этот праздник существует благодаря деятельности и немалым заслугам советского и российского микрохирурга-офтальмолога, профессора медицины, академика Российской академии Медицинских Наук — Святослава Николаевича Фёдорова.
8 августа - Международный день офтальмологииЧтобы каждый видел чётко,
Ты всё трудишься упорно,
Пусть солидная работа
Принесёт успех огромный!
Будет зрячесть пациентов
Восхищать их, неизменно,
А к тебе добро с процентом
Возвратится, непременно!
***
Желаю зрения такого,
Чтоб только счастье замечать,
Терпенья просто золотого,
Чтоб на работе не ворчать!
Пусть талант твой помогает
Зрячесть людям возвращать,
И успех сопровождает,
Чтоб дела все шли на «пять»!
С Днем офтальмологии
Я вас поздравляю,
Радость видеть четко
Вам дарить желаю.
Руки золотые,
Славлю в праздник этот,
Преданность работе —
Вам важней на свете.
Счастья вам желаю,
Силы и терпения,
Чтоб несли отменное
Пациентам зрение.
***
Чтобы каждый видел чётко,
Ты всё трудишься упорно,
Пусть солидная работа
Принесёт успех огромный!
Будет зрячесть пациентов
Восхищать их, неизменно,
А к тебе добро с процентом
Возвратится, непременно!
***
Офтальмолог — доктор классный,
Может зрение вернуть.
Я желаю, ежечасно
В уважении тонуть!
Благодарность пациентов
Усталь уберёт и грусть,
А зарплата не в конвертах,
А в мешках приходит пусть!
Источник: pozdravok.ru