Открытки для поздравлений в День офтальмологии 8 августа и душевные слова
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07.08
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Открытки для поздравлений в День офтальмологии 8 августа и душевные слова

6:00:368/8/2021Фото: joy-pup.com, art-assorty.ru, ok.ru
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С Днем офтальмологии я вас поздравляю, радость видеть четко вам дарить желаю.

8 августа - Международный день офтальмологии
8 августа - Международный день офтальмологии

Международный день офтальмологии принято отмечать ежегодно 8 августа. Впервые этот праздник отметили в 2004 году. Этот праздник существует благодаря деятельности и немалым заслугам советского и российского микрохирурга-офтальмолога, профессора медицины, академика Российской академии Медицинских Наук — Святослава Николаевича Фёдорова. 

8 августа - Международный день офтальмологии

8 августа - Международный день офтальмологииЧтобы каждый видел чётко,
Ты всё трудишься упорно,
Пусть солидная работа
Принесёт успех огромный!

Будет зрячесть пациентов
Восхищать их, неизменно,
А к тебе добро с процентом
Возвратится, непременно!

***

Желаю зрения такого,
Чтоб только счастье замечать,
Терпенья просто золотого,
Чтоб на работе не ворчать!

Пусть талант твой помогает
Зрячесть людям возвращать,
И успех сопровождает,
Чтоб дела все шли на «пять»!

8 августа - Международный день офтальмологии
8 августа - Международный день офтальмологии

С Днем офтальмологии
Я вас поздравляю,
Радость видеть четко
Вам дарить желаю.

Руки золотые,
Славлю в праздник этот,
Преданность работе —
Вам важней на свете.

Счастья вам желаю,
Силы и терпения,
Чтоб несли отменное
Пациентам зрение.

***

Чтобы каждый видел чётко,
Ты всё трудишься упорно,
Пусть солидная работа
Принесёт успех огромный!

Будет зрячесть пациентов
Восхищать их, неизменно,
А к тебе добро с процентом
Возвратится, непременно!

***

Офтальмолог — доктор классный,
Может зрение вернуть.
Я желаю, ежечасно
В уважении тонуть!

Благодарность пациентов
Усталь уберёт и грусть,
А зарплата не в конвертах,
А в мешках приходит пусть!

Источник: pozdravok.ru

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