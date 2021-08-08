8 августа - День кошек: картинки-милота и задорные стишки для поздравлений
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08.08
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8 августа - День кошек: картинки-милота и задорные стишки для поздравлений

7:21:458/8/2021Фото: bipbap.ru
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Коты и кошки — эти милые создания всегда достойны нашего внимания! Без кошек невозможно нам прожить, давайте кошечек лелеять и любить!

8 августа - Всемирный день кошек
8 августа - Всемирный день кошек

Мало найдется в мире людей, кто остается равнодушным к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным домашним животным. Речь идет, конечно же, о кошках. Любовь к ним оказалась в мире настолько большой, что для всеобщих любимцев был учрежден специальный праздник День кошек, который отмечается в России в первый день весны, 1 марта. А Всемирный день кошек отмечают 8 августа.  

8 августа - Всемирный день кошек
8 августа - Всемирный день кошек

Поздравляю с праздником всех кошек!
Мягких, добрых, ласковых, пушистых,
И больших, и маленьких, и крошек,
Белых, черных, рыжих и пятнистых!

Пусть мурлычат ласково и нежно,
Радостно с работы вас встречают,
Спят так сладко, мирно безмятежно,
Пусть ваш дом уютом наполняют!

***

У братьев наших меньших
Сегодня день особый.
Сегодня праздник кошек, котов и всех котят.
С котами жить нам легче,
Не спорил тут никто бы.
Все любят этих маленьких и добреньких зверят.

Когда бывает грустно,
Мой кот пушистый рядом,
И на душе так легче, светлее сразу мне.
Без кошек в доме пусто,
Я бесконечно рада,
Что есть эти прекрасные созданья на земле.

8 августа - Всемирный день кошек
8 августа - Всемирный день кошек

Коты и кошки — эти милые создания
Всегда достойны нашего внимания!
Без кошек невозможно нам прожить,
Давайте кошечек лелеять и любить!

Возьмет пусть каждый кошку к себе в дом:
Бездомных станет меньше день за днем!
Пусть будет в мире больше доброты,
Чтобы от счастья замурчали все коты!

***

В каждом доме нужен кот,
Или кошка озорная,
Чтоб отвлечься от забот,
Час питомцу посвящая!

Пусть лежит повсюду шерсть,
Топот часто беспокоит,
Зато знаешь — рядом есть
Счастье мягкое с тобою!

***

Прекрасные животные —
Таинственные кошки:
Свободны, независимы,
Идут своей дорожкой.

В них красота и грация,
Несущие покой.
Давайте же подарим
Им ласку и любовь.

И нежно замурлыкав,
Они дадут ответ,
А наш очаг семейный
Уберегут от бед!

Источник: pozdravok.ru

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