8 августа - День кошек: картинки-милота и задорные стишки для поздравлений

Мало найдется в мире людей, кто остается равнодушным к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным домашним животным. Речь идет, конечно же, о кошках. Любовь к ним оказалась в мире настолько большой, что для всеобщих любимцев был учрежден специальный праздник День кошек, который отмечается в России в первый день весны, 1 марта. А Всемирный день кошек отмечают 8 августа.
Поздравляю с праздником всех кошек!
Мягких, добрых, ласковых, пушистых,
И больших, и маленьких, и крошек,
Белых, черных, рыжих и пятнистых!
Пусть мурлычат ласково и нежно,
Радостно с работы вас встречают,
Спят так сладко, мирно безмятежно,
Пусть ваш дом уютом наполняют!
***
У братьев наших меньших
Сегодня день особый.
Сегодня праздник кошек, котов и всех котят.
С котами жить нам легче,
Не спорил тут никто бы.
Все любят этих маленьких и добреньких зверят.
Когда бывает грустно,
Мой кот пушистый рядом,
И на душе так легче, светлее сразу мне.
Без кошек в доме пусто,
Я бесконечно рада,
Что есть эти прекрасные созданья на земле.
Коты и кошки — эти милые создания
Всегда достойны нашего внимания!
Без кошек невозможно нам прожить,
Давайте кошечек лелеять и любить!
Возьмет пусть каждый кошку к себе в дом:
Бездомных станет меньше день за днем!
Пусть будет в мире больше доброты,
Чтобы от счастья замурчали все коты!
***
В каждом доме нужен кот,
Или кошка озорная,
Чтоб отвлечься от забот,
Час питомцу посвящая!
Пусть лежит повсюду шерсть,
Топот часто беспокоит,
Зато знаешь — рядом есть
Счастье мягкое с тобою!
***
Прекрасные животные —
Таинственные кошки:
Свободны, независимы,
Идут своей дорожкой.
В них красота и грация,
Несущие покой.
Давайте же подарим
Им ласку и любовь.
И нежно замурлыкав,
Они дадут ответ,
А наш очаг семейный
Уберегут от бед!
Источник: pozdravok.ru