С Международным днем коренных народов мира 9 августа авторские картинки и слова для каждого

Международный день коренных народов мира установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/49/214 в 1994 году. Он отмечается ежегодно 9 августа. Данный праздник ставит перед обществом благородную цель — поиск способов решения проблем коренных народов всей Земли. Их права часто нарушаются, они нуждаются в возрождении своих культурных обычаев и в улучшении материального положения.
Много коренных народов
В нашем мире проживает,
Поздравляем их сегодня,
Счастья им мы пожелаем,
Все обычаи, культуру
Пусть на веки сохраняют,
Жизнь их будет интересной,
Бед и горя пусть не знают!
***
Коренным, малым народам
Сохраниться всем природой.
Свой язык свято беречь,
Все традиции и речь.
От нападков охранять,
Идентичность утверждать.
Численность всем увеличить,
Соблюсти закон чтоб личный.
Среди всех торжествовать,
Жить, любить и процветать.
***
Сегодня от души поздравим
Мы все народы коренные,
Вся жизнь и быт у них особый,
Традиции у них иные,
Пусть сохраняют для потомков
Культуру, это важно очень,
Желаем им большого счастья,
Оно придет к ним, знаем точно!
***
Поздравляю с праздником
Я аборигенов.
Коренных всех жителей
Сказочной вселенной.
Вам беречь желаю я
Знания, традиции.
Не сдавайте никогда
Вы свои позиции.
Источник: pozdravok.ru