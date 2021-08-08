С Международным днем коренных народов мира 9 августа авторские картинки и слова для каждого
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С Международным днем коренных народов мира 9 августа авторские картинки и слова для каждого

6:14:488/8/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Коренным, малым народам сохраниться всем природой. Свой язык свято беречь, Все традиции и речь.

9 августа - Международный день коренных народов мира
9 августа - Международный день коренных народов мира

Международный день коренных народов мира установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/49/214 в 1994 году. Он отмечается ежегодно 9 августа. Данный праздник ставит перед обществом благородную цель — поиск способов решения проблем коренных народов всей Земли. Их права часто нарушаются, они нуждаются в возрождении своих культурных обычаев и в улучшении материального положения.

9 августа - Международный день коренных народов мира
9 августа - Международный день коренных народов мира

Много коренных народов
В нашем мире проживает,
Поздравляем их сегодня,
Счастья им мы пожелаем,
Все обычаи, культуру
Пусть на веки сохраняют,
Жизнь их будет интересной,
Бед и горя пусть не знают!

***

Коренным, малым народам
Сохраниться всем природой.
Свой язык свято беречь,
Все традиции и речь.
От нападков охранять,
Идентичность утверждать.
Численность всем увеличить,
Соблюсти закон чтоб личный.
Среди всех торжествовать,
Жить, любить и процветать.

***

Сегодня от души поздравим
Мы все народы коренные,
Вся жизнь и быт у них особый,
Традиции у них иные,
Пусть сохраняют для потомков
Культуру, это важно очень,
Желаем им большого счастья,
Оно придет к ним, знаем точно!

***

Поздравляю с праздником
Я аборигенов.
Коренных всех жителей
Сказочной вселенной.

Вам беречь желаю я
Знания, традиции.
Не сдавайте никогда
Вы свои позиции.

Источник: pozdravok.ru

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