Очень опасно болеть коронавирусом людям с ослабленным иммунитетом
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07.08
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Очень опасно болеть коронавирусом людям с ослабленным иммунитетом

4:00:058/8/2021Фото: publicdomainpictures.net
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Вирус может сохраняться в течение недель или месяцев у людей с ослабленным иммунитетом, что приводит к вирусам, несущим совокупность мутаций.

вирус, маска
Для борьбы с пандемией потребуются усилия по разработке вакцин следующего поколения
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В статье в Медицинском журнале Новой Англии ученые из Центра исследования рака Фреда Хатчинсона, Медицинской школы Блумберга Джонса Хопкинса, Военной исследовательской программы США по ВИЧ и Института глобального здравоохранения и инфекционных заболеваний Университета Северной Каролины призвали к повышенному вниманию стойким инфекциям COVID-19 у людей с ослабленным иммунитетом.

«Медицинскому сообществу необходимо разработать более точные рекомендации по мониторингу, лечению и профилактике инфекций COVID-19 у пациентов с ослабленным иммунитетом, чтобы снизить как риск для этих пациентов, так и возможное появление вариантов, вызывающих озабоченность», - сказал доктор Ларри Кори, вирусолог из Fred. Хатч, лидер Сети по предотвращению COVID-19 и автор статьи, пишет medicalxpress.com.

Авторы подчеркнули важность иммунизации пациентов с ослабленным иммунитетом, а также пациентов с неадекватным ответом на вакцины, учитывая использование профилактических моноклональных антител для предотвращения инфекции. Они посоветовали медицинским работникам тщательно контролировать людей с ослабленным иммунитетом и стойкими инфекциями COVID-19, используя последовательные образцы для выявления длительных инфекций COVID-19 и потенциального появления новых вызывающих озабоченность вариантов. Они писали, что частичный иммунный ответ, наблюдаемый у людей с ослабленным иммунитетом, создает уникальную среду для иммунного отбора эволюционных вариантов и вызывает беспокойство.

«Вирус может сохраняться в течение недель или месяцев у людей с ослабленным иммунитетом, что приводит к вирусам, несущим совокупность мутаций - иногда они выглядят как вызывающие озабоченность варианты, которые в настоящее время угрожают нашим усилиям по контролю», - сказал доктор Морган Ролланд, вирусный генетик. с Военной программой исследования ВИЧ США при Исследовательском институте армии Уолтера Рида и старшим автором статьи.

Авторы рекомендуют, чтобы люди с ослабленным иммунитетом были проинформированы о возможности длительного выделения вируса, если они инфицированы SARS-CoV-2, и о важности самоизоляции до получения отрицательного результата теста. Приоритетность вакцинации в этих группах и среди их домохозяйств имеет решающее значение, но для удовлетворения этой потребности доступ к высокоэффективным вакцинам против COVID-19 должен расширяться во всем мире.

Авторы также призвали к более целенаправленным исследованиям в группах с ослабленным иммунитетом. Иммунологические исследования у подгрупп людей с ослабленной иммунной системой, таких как реципиенты трансплантатов твердых органов, могут помочь поставщикам медицинских услуг предотвратить тяжелую и длительную болезнь COVID-19 в этих группах. Понимание антител и Т-клеточных ответов у людей с ослабленным иммунитетом также может дать ключ к разгадке того, почему у них может быть ослабленный антительный ответ на спайк-белок вируса.

«Очень большому количеству пациентов трудно обеспечить защиту от COVID-19, и они получат большую пользу от постоянных и целенаправленных усилий по разработке более надежных стратегий лечения и профилактики COVID-19», - прокомментировал д-р Майрон Коэн, помощник вице-канцлера по глобальному здравоохранению. и по медицинским вопросам в Университете Северной Каролины и соавтор статьи.

Забегая вперед, авторы выступают за активизацию разработки новых вакцин и методов лечения COVID-19. Для борьбы с пандемией потребуются усилия по разработке вакцин следующего поколения, более эффективных против вариантов, тестовых комбинаций антител, которые могут предотвратить инфекцию у людей с ослабленным иммунитетом, и передовых методов лечения, которые могут остановить репликацию вируса, особенно в этих уязвимых группах населения.

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