Нацистский клад с фото Адольфа Гитлера и револьвером нашли в стене дома в Хагене
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Нацистский клад с фото Адольфа Гитлера и револьвером нашли в стене дома в Хагене

1:30:408/8/2021Фото: dailymail.co.uk
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Ремонтные работы проводились для устранения ущерба от наводнения, обрушившегося в июле.

тайник
Себастьян Юрцевен проводил ремонт в доме своей тети, который был поврежден, когда он вытащил сгнивший кусок гипсокартона и наткнулся на газету 1945 года

Костяшки пальцев, старинные письма и портрет Адольфа Гитлера - это одна из сокровищниц нацистских артефактов времен Второй мировой войны, которые были найдены за стеной дома в Хагене, Германия, пишет dailymail.co.uk.

«Нацистская капсула времени» была обнаружена во время ремонтных работ после сильного наводнения, обрушившегося на регион в июле, в результате которого погибли 190 человек и был нанесен ущерб в миллиарды долларов.

Себастьян Юрцевен проводил ремонт в доме своей тети, который был поврежден, когда он вытащил сгнивший кусок гипсокартона и наткнулся на газету 1945 года.

«У меня мурашки по коже», - сказал Себастьян Юрцевен местным СМИ. «Я не думал, что это станет таким огромным открытием».

Один за другим Юрцевен вытащил револьвер, противогазы, орлов национал-социалистической немецкой рабочей партии, сотни писем и документов от Национального социалистического народного благосостояния (НСВ) - среди прочего.

NSV, основанная в 1938 году, была построена по модели нацистской партии и предоставляла услуги по уходу за детьми, здравоохранение и медицинские услуги тем, кто следовал ценностям и идеологиям Гитлера.

Группа также содержала собственные детские сады и несколько организаций по оказанию помощи, а в 1940 году организовала Kinderland Dispatch - лагерь для нацистской молодежи.

Исследователи говорят, что находка Хагена свидетельствует обо всех этих аспектах.

NSV финансировался за счет активов и денег, взятых у евреев, и исследователи полагают, что дом когда-то был одной из его штаб-квартир.

Говорят, что артефакты были быстро брошены в полость стены шириной в фут в апреле 1945 года, когда нацисты услышали, что американские войска маршируют в Хаган.

Менеджер архива Ральф Бланк из FAZ сказал Frankfurter Allgemeine: «Это должно было случиться очень беспокойно.

«Такие поспешные операции по утилизации известны из бесчисленных дневниковых кампаний, но действительно иметь возможность обезопасить такую ​​находку один раз - это очень захватывающая вещь».

Открытие провозглашается «капсулой времени из нацистской эпохи», и эксперты надеются, что оно раскроет внутреннюю работу NSV, поскольку большинство документов было уничтожено или потеряно после прибытия союзных войск.

«Мы надеемся, например, найти файлы о раздаче так называемой еврейской мебели», - сказал Бланк.

Вместе с документами эксперты обнаружили десятки противогазов времен Второй мировой войны для мужчин, женщин и детей, спрятанных внутри стены, а также несколько баллонов с воздухом.

Сотрудники, проводившие раскопки дома, собрали 12 ящиков с артефактами, которые были перевезены в другое учреждение для дальнейшего изучения.

Юрцевен и его тетя были поражены этой находкой и сказали, что понятия не имеют о нацистском наследии за стеной их семейного дома, который был куплен в 1960-х годах.

Отдельное открытие эпохи Второй мировой войны было сделано в прошлом месяце, когда строительная бригада, работающая в Люблине, Польша, обнаружила бункер, построенный нацистской Германией.

Деревянная конструкция включала лестницу, которая вела к трем подземным коридорам, окруженным бетонными стенами и потолками, все из которых были заключены в деревянные балки.

Эксперты полагают, что бункер мог быть местом ожесточенного сражения между немцами во время оккупации страны и Советской Красной Армией в 1944 году.

Люблинский консерватор памятников Дариуш Копчовски сказал TheFirstNews: «Мы еще не знаем, что еще там могло быть. На данный момент мы должны проверить, нет ли неразорвавшихся бомб».

«В обнаруженном бункере мы нашли боеприпасы, которые могут свидетельствовать о том, что внутри происходили бои».

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