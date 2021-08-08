Apple будет сканировать iPhone на темы жестокого обращения с детьми и сообщать о владельцах в полицию

Участники кампании по защите данных сегодня возмущены планами Apple по автоматическому сканированию iPhone и облачных хранилищ на предмет жестокого обращения с детьми и сообщать в полицию о «помеченных» владельцах после того, как сотрудник компании просмотрел их фотографии, пишет dailymail.co.uk.
Новые инструменты безопасности также будут использоваться для просмотра фотографий, отправленных в текстовых сообщениях, чтобы защитить детей от «секстинга», автоматически размывая изображения, которые алгоритм Apple обнаруживает в материалах о сексуальном насилии над детьми
Хотя изначально меры внедряются только в США, Apple планирует, что вскоре эта технология будет доступна в Великобритании и других странах мира.
Эти планы были раскритикованы как «огромный и регрессивный шаг к личной конфиденциальности» из-за опасений, что система может быть легко адаптирована для обнаружения других материалов и открыта для злоупотреблений.
Производитель iPhone заявил, что новые средства обнаружения были разработаны для защиты конфиденциальности пользователей и не позволяют технологическому гиганту просматривать или сканировать фотоальбом пользователя.
Вместо этого система будет искать совпадения, надежно на устройстве, на основе базы данных «хэшей» - типа цифровых отпечатков пальцев - известных образов CSAM, предоставленных организациями по безопасности детей.
Помимо поиска фотографий на телефоне, облачного хранилища и сообщений, личного помощника Apple Siri научат «вмешиваться», когда пользователи пытаются искать темы, связанные с сексуальным насилием над детьми.
Сторонники кампании за безопасность детей, которые в течение многих лет призывали технологических гигантов делать больше для предотвращения распространения незаконных изображений, приветствовали этот шаг, но в связи с этой политикой возникают серьезные проблемы с конфиденциальностью.
Есть опасения, что эта политика может быть шлюзом для слежки за пользователями iPhone, а также может быть нацелена на родителей, невинно фотографирующих своих детей или делящихся ими, потому что очень высока вероятность «ложных срабатываний».
Другие опасаются, что тоталитарные правительства с плохой репутацией в области прав человека могут, например, использовать это для осуждения людей за то, что они геи, если гомосексуальность является преступлением.
Исследователь в области безопасности Алекс Маффетт сказал, что Apple «защищает свои интересы во имя защиты детей» с помощью планов и «возвращается к конфиденциальности, чтобы обеспечить 1984 год».
Он выразил обеспокоенность по поводу того, что система будет по-другому развернута в авторитарных государствах, задав вопрос: «Что Китай хочет, чтобы
Грег Ноджим из Центра демократии и технологий в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал, что «Apple заменяет свою стандартную систему сквозного зашифрованного обмена сообщениями инфраструктурой для наблюдения и цензуры».
По его словам, это сделает пользователей «уязвимыми для злоупотреблений и расширения возможностей не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире».
«Apple должна отказаться от этих изменений и восстановить веру пользователей в безопасность и целостность их данных на устройствах и в сервисах Apple».
Мэтью Грин, профессор безопасности в Университете Джона Хопкинса, сказал, что этот план был «действительно плохой идеей» и допускал злоупотребления.
Он сказал, что это может быть проблема «в руках авторитарного правительства», добавив, что система полагается на «базу данных« проблемных медиа-хешей », которые потребители не могут просмотреть.
В разговоре с Financial Times, которая первой сообщила об этом рано утром в четверг, Грин сказал, что, независимо от намерения, инициативой вполне можно воспользоваться не по назначению.
«Это прорвет плотину - правительства потребуют этого от всех», - сказал Грин новостному агентству.
«Давление будет исходить из Великобритании, США, Индии, Китая. Я в ужасе от того, как это будет выглядеть », - сказал Грин WIRED.
Росс Андерсон, профессор инженерной безопасности Кембриджского университета, назвал этот план «абсолютно ужасающим».
«Это абсолютно отвратительная идея, потому что она приведет к массовому распределенному слежению за нашими телефонами и ноутбуками», - сказал он.
Индия МакКинни и Эрика Портной из группы цифровых прав Electronic Frontier Foundation заявили в своем сообщении, что «компромисс Apple в отношении сквозного шифрования может умиротворить правительственные учреждения в Соединенных Штатах и за рубежом, но это шокирующий поворот лица для пользователей, которые полагались на лидерство компании в вопросах конфиденциальности и безопасности ».
В нем говорилось, что система Apple «нарушит ключевые обещания по шифрованию мессенджера ... и откроет дверь для более широких проблем», описывая систему как Apple, «наблюдающую через плечо пользователя».
Основные области, вызывающие озабоченность в связи с новым планом Apple по сканированию iPhone на предмет насилия над детьми
«Ложные срабатывания»
Система будет надежно искать совпадения на устройстве на основе базы данных «хэшей» - типа цифровых отпечатков пальцев - известных изображений CSAM, предоставленных организациями по безопасности детей.
Эти отпечатки пальцев не предназначены для поиска идентичных изображений жестокого обращения с детьми, потому что педофилам нужно только обрезать их по-другому, повернуть или изменить цвета, чтобы избежать обнаружения.
В результате технология, используемая для предотвращения изображений жестокого обращения с детьми, будет менее жесткой, что повысит вероятность пометки совершенно невинных файлов.
В худших случаях может быть вызвана полиция, которая нарушит жизнь или работу человека, которого ложно обвиняют, просто, возможно, за то, что он отправил фотографию своего собственного ребенка.
Неправильное использование правительствами
Есть серьезные опасения, что цифровая лазейка может быть адаптирована авторитарным правительством для пресечения других преступлений и нарушения прав человека.
Например, в странах, где быть геем незаконно, личные фотографии кого-то с партнером могут быть скопированы и использованы против них в суде, предупреждают эксперты.
Расширение в тексты
Эта новая политика Apple будет касаться просмотра фотографий и видео.
Но есть опасения, что эта технология может использоваться, чтобы позволить компаниям видеть обычно зашифрованные сообщения, такие как iMessage или WhatsApp.
'Коллизионные атаки'
Есть опасения, что кто-то может послать кому-то совершенно невинную фотографию, зная, что это доставит им неприятности,
Если это лицо или правительство знает используемый алгоритм или «отпечаток пальца», он может использовать его, чтобы подготовить кого-то к преступлению.
Бэкдор через законы о конфиденциальности
Если политика будет распространена по всему миру, участники кампании по защите конфиденциальности опасаются, что вскоре технологическим гигантам будет разрешен беспрепятственный доступ к файлам через этот бэкдор.
Согласно плану, когда ребенок получает фотографию откровенно сексуального характера, фотография будет размытой, ребенок предупредил и сказал, что это нормально, если он не хочет просматривать фотографию.
Ребенку также можно сказать, что его родители получат сообщение, если они увидят откровенное фото.
Аналогичные меры применяются, если ребенок пытается отправить изображение откровенно сексуального характера.
В дополнение к новым функциям в приложении «Сообщения» iOS и iPadOS будут «использовать новые приложения криптографии, чтобы ограничить распространение <материалов о сексуальном насилии над детьми> в Интернете, при этом обеспечивая конфиденциальность пользователей», - написала компания на своем веб-сайте.
«Обнаружение CSAM поможет Apple предоставить правоохранительным органам ценную информацию о коллекциях CSAM в iCloud Photos».
Было неясно, будет ли система по-прежнему работать, если синхронизация iCloud будет отключена.
Кроме того, Apple обновляет Siri и Search с расширенной информацией о том, что делать, если родители и дети «сталкиваются с небезопасными ситуациями», при этом обе технологии вмешиваются, если пользователи пытаются искать темы, связанные с CSAM.
Позднее в этом году обновления станут частью iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey.
Apple описала обнаружение CSAM, включая обзор технологии neuralHash, в 12-страничном техническом документе, перечисленном здесь.
Компания также опубликовала сторонний обзор криптографии, используемой Apple.
Другие технологические компании, включая Microsoft, Google и Facebook, поделились так называемыми «хэш-списками» известных изображений сексуального насилия над детьми.
В июне 2020 года 18 компаний, входящих в технологическую коалицию, включая Apple и три вышеупомянутые компании, сформировали альянс для избавления от контента с сексуальным насилием над детьми в рамках инициативы, получившей название «Project Protect».
Группы по защите детей и защитники хвалили Apple за ее действия, а некоторые называли ее «переломным моментом».
«Расширенная защита детей от Apple меняет правила игры», - заявил Джон Кларк, президент и главный исполнительный директор Национального центра пропавших без вести и эксплуатируемых детей.
«Поскольку так много людей используют продукты Apple, эти новые меры безопасности могут спасти жизнь детям, которых заманивают в сети и чьи ужасающие изображения распространяются в материалах о сексуальном насилии над детьми»,
Джулия Кордуа, генеральный директор организации Thorn по борьбе с торговлей людьми, заявила, что технология Apple уравновешивает «потребность в конфиденциальности с цифровой безопасностью для детей».
Бывший генеральный прокурор Эрик Холдер сказал, что усилия Apple по обнаружению CSAM «представляют собой важную веху» и демонстрируют, что безопасность детей «не обязательно должна происходить за счет конфиденциальности».
ЧТО ТАКОЕ «ХЕШ»?
Технология работает путем создания уникального отпечатка пальца, называемого «хешем», для каждого изображения, отправляемого в фонд.
Затем эти отпечатки пальцев передаются интернет-компаниям для автоматического удаления из сети.
После того, как изображение было выбрано, сотрудник просматривает содержимое файла и анализирует сообщение, чтобы определить, следует ли передать его в соответствующие органы.
Система, в которой используется та же технология, что и Facebook, Twitter и Google для обнаружения жестоких обращений с детьми.
В январе 2020 года Джейн Хорват, старший сотрудник по вопросам конфиденциальности технологического гиганта, подтвердила, что Apple сканирует фотографии, которые загружаются в облако, в поисках изображений сексуального насилия над детьми.
Выступая на выставке Consumer Electronics Show, Хорват сказал, что необходимы другие решения, такие как программное обеспечение для обнаружения признаков жестокого обращения с детьми, вместо того, чтобы открывать «лазейки» в шифровании, как это предлагают некоторые правоохранительные организации и правительства.
«Наши телефоны маленькие, и они могут быть потеряны и украдены», - сказала г-жа Хорват.
«Если мы собираемся полагаться на данные о здоровье и финансах на устройствах, нам необходимо убедиться, что, если вы потеряете устройство, вы не потеряете конфиденциальную информацию».
Она добавила, что, хотя шифрование жизненно важно для безопасности и конфиденциальности людей, жестокое обращение с детьми и террористические материалы «отвратительны».
На компанию оказывали давление правительства и правоохранительные органы, чтобы разрешить наблюдение за зашифрованными данными.
Apple была одной из первых крупных компаний, внедривших «сквозное» шифрование, при котором сообщения шифруются, чтобы их могли прочитать только их отправители и получатели. Однако правоохранительные органы долгое время требовали доступа к этой информации для расследования таких преступлений, как терроризм или сексуальная эксплуатация детей.