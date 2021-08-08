Новолуние 8 августа 2021 года заставит расстаться с любовью трех знаков зодиака

Когда 8 августа пройдет транзит Квадрата Урана в новолуние, мы увидим множество людей, раскачивающих лодку - когда дело доходит до их отношений.
Фактически, три знака зодиака, которые захотят расстаться во время новолуния в квадрате Урана, почувствуют это сильнее всего, начиная с 8 августа 2021 года, пишет yourtango.com.
Уран - своего рода антагонист, и сила, исходящая от этой планеты, когда Квадрат с Новолунием во Льве означает, что мы будем повторять все, что мы считаем неправильным, практически во всем, что у нас есть, делаем, говорим.
Чувство неудовлетворенности приближается к нам, и для некоторых это может обернуться ссорой с тем, кого вы любите, - даже слишком много раз.
Говорят, вы причиняете боль только тому, кого любите, и в данном случае это правда - вам нужно дать выход, и они рядом с вами, так что вы набираетесь на них со всем желанием.
Будь то допрос вашего партнера из-за отсутствия доверия или ваша неспособность увидеть то, что у вас есть, как "хорошее '' - вы не сможете помочь себе, когда дело доходит до того, чтобы доставить тому, кого вы любите, тяжелые времена во время этот транзит.
Некоторые люди могут пойти на это до конца и пойти на «разрыв», в то время как другие могут просто вести себя настолько неприятно, что их партнеры захотят их бросить.
Вы в числе агрессоров ? Давайте взглянем...
Знаки зодиака, которые захотят расстаться во время новолуния в квадрате Урана 8 августа 2021 года:
Дева (23 августа - 22 сентября)
Спорить и обвинять своего партнера - это ваша естественная среда обитания, Дева, поэтому неудивительно, что именно ваш знак будет одним из самых враждебных во время этого перехода.
Что работает для вас, так это то, что вы обычно выбираете партнера, который либо послушен, либо просто достаточно тих, чтобы держать язык за зубами, пока вы продолжаете разглагольствовать.
Ваш партнер знает ваше настроение, и он всерьез старается избегать его, но вы можете просто давить на него слишком сильно, Дева.
Вы склонны относиться к человеку, который любит вас больше всего, как к боксерской груши за ваши словесные выпады.
Вы громкие, резкие и импульсивные; вы всегда попадаете ниже пояса, и во время соединения Луны с Сатурном вы будете преследовать своего партнера таким образом, что он будет чувствовать себя наказанным, просто находясь рядом.
Вы соблазняете их уйти, говоря, что вам все равно - вы хотите посмотреть, что произойдет. Они не оставят тебя, Дева, но для этого всегда есть другая возможность, если ты будешь продолжать сражаться.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Вы уже какое-то время сидите на одной мысли, и, хотя вам больно признавать это, вам просто наскучил ваш партнер.
Кажется, ты не можешь вернуть это старое знакомое чудо; это похоже на то, что врата в отношениях закрываются, и как бы вы ни старались, у вас просто не получится добиться любви.
Ваш человек больше не интересует вас, и вы понимаете, что это именно то, что сломает его, особенно когда вы говорите им правду.
Вы очень хорошо выражаете свои чувства и абсолютно не хотите никого обидеть, но вы все больше и больше понимаете, что больше не можете так жить и что чем больше времени вы тратите на отношения, тем хуже они идут. быть, когда ты хочешь выбраться.
Пришло время подстегнуть вашу сострадательную сторону и откровенно, но «по-доброму» поговорить с человеком, которого вы когда-то любили.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Фаза Новолуния имеет вас делать все виды интроспективную работы и потому , что вы всегда прислушиваетесь к вашему инстинкту кишки, вы не сможете стереть сообщение , что это говорит вам прямо сейчас, который должен порвать с вашим партнером.
Это просто не работает, и это действительно причиняет вам боль - но вы тот, кому нужно быть честным с собой, и это откровение просто невыносимо. Вы хотите уйти, даже несмотря на правду: этот человек все еще любит вас.
Вы не хотите никого обижать, но любовь сопряжена с сопутствующим ущербом, и если разрыв с этим человеком - единственный способ выстоять в своей собственной жизни, пусть будет так; ты делаешь то, что делаешь, Скорпион.
Ваш партнер знал, что вы, возможно, не вечно, когда он впервые встретил вас; это в твоей природе - ты не из тех, кого можно приковать.
К сожалению, это приводит к разрыву за разрывом, и, поскольку здесь движет Уран, похоже, что тот, который вы скоро испытаете, вступит в полную силу с 8 августа 2021 года.