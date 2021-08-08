Девять признаков нарцисса: как распознать такого парня?
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07.08
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Девять признаков нарцисса: как распознать такого парня?

2:30:278/8/2021Фото: infoogle.ru
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Он думает, что он лучше всех, проявляет явную незаинтересованность во всем, что не имеет прямого отношения к нему и не помогает ему, включая ваших друзей, семью и интересы.

парень, зеркало
Как распознать нарцисса

Поскольку такие шоу, как «Пикап-исполнитель», остаются неизменно популярными, кажется, что мужской нарциссизм процветает, если не становится эпидемией, подпитываемой нашей культурой и средствами массовой информации. Хотя эгоцентрики могут быть раздражающим, но хорошим телевизором, они могут иметь поистине разрушительное влияние на жизни своих близких.

Хотя рассмотрение нарциссических уровней нас самих или близких не ново, свидания нарциссов могут предложить несколько полезных советов о том, как распознать нарцисса и, что более важно, решить, жить с нарциссом (или уйти). Американская психологическая ассоциация перечисляет девять основных черт нарциссизма , но кому-то нужно только пять из них, чтобы претендовать на нарциссическое расстройство личности (NPD), пишет yourtango.com.

Вот как распознать нарцисса по 9 типам поведения:

1. Он чувствует себя грандиозным и высокомерным по причинам, не подкрепленным реальностью.

Вам знакомы непривлекательные парни с недостаточной занятостью и ужасные личности, которые думают, что они заслуживают встреч с супермоделями? Возможно, вы столкнулись с ходячим НПД.

2. Он одержим фантазиями о безграничном успехе, славе, власти или всемогуществе.

«После того, как я путешествую по миру и напишу свою книгу, я продам ее Голливуду, меня сыграет Джонни Депп, а затем я начну свой бизнес и буду консультироваться, выступая с речами по всему миру за шестизначные суммы ...» Зевок.

3. Он считает себя уникальным и особенным, и его могут понять и связать только другие уникальные или высокопоставленные люди.

Парень "Никто меня не получает". Он настолько уникален и редок, что никто не может с ним соревноваться, и вы, вероятно, не можете понять даже половину из тех удивительных мыслей, которые у него в голове. Правильно.

4. Он требует чрезмерного восхищения, лести, внимания и одобрения.

Вы: «О да, вы прекрасно говорили по телефону со своим боссом! Вы были твердыми, но не властными, вы льстили ему, но упомянули о себе несколько хороших моментов, я не могу поверить, насколько хорошо вы с этим справились». Повторите 100 х или сколько ему понадобится времени, чтобы он перестал ловить комплименты и положительный анализ.

5. Он испытывает чувство собственного достоинства.

Это распространяется на все, от вашего времени, вашего тела до имущества и служения. Один из примеров - ожидать, что вы будете заниматься сексом, когда он этого захочет, даже если у вас был ужасный день и вы не в настроении.

6. Он эксплуатирует других без вины и угрызений совести.

«Конечно, моя сестра бросит все, найдет для детей няню и помчится сюда, чтобы помочь мне покрасить ванную комнату!»

7. Он лишен сочувствия.

Он может часами жаловаться и ныть обо всех своих проблемах, реальных и воображаемых, но когда вам нужно поговорить о своем постоянно подрывающем здоровье коллеге или больном родственнике, он внезапно занят или, может быть, просто отвечает пустым взглядом и: «О, я уверен, что все будет хорошо » своего рода замечание.

8. Он склонен завидовать другим или считает, что другие завидуют ему.

Он может думать, что никто другой не заслуживает высокооплачиваемой работы, ярких материальных ценностей или горячей жены, и без колебаний объявит об этом и сравнит других в неблагосклонном отношении к себе, поскольку он явно более заслуживает этих «наград».

9. Он демонстрирует высокомерное поведение.

Он думает, что он лучше всех, проявляет явную незаинтересованность во всем, что не имеет прямого отношения к нему и не помогает ему, включая ваших друзей, семью и интересы. Расхаживает, как будто он в ходу, говорит громким, вещающим голосом, так что все слышат все, что он говорит, зацикливаются на внешности, вы уловили идею.

Не слишком привлекательно, правда? Сообщество профессиональных психологов в основном соглашается с тем, что нарцисса нельзя сильно изменить, поэтому либо вы можете смириться с этим, либо оставите его.

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