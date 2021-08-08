8 августа - Новолуние во Льве: ритуалы для разжигания любовной жизни

«Жаркое веселье летом…» - гласит классическая песня «Слай и Фэмили Стоун » 1969 года.
Вы не могли найти лучшего гимна для Новолуния Льва, чем этот!
Новолуния, в общем, - прекрасное время для того, чтобы посеять семена идей, планов и действий, которые мы хотим развить в ближайшие недели, когда сама Луна снова приближается к полной, пишет yourtango.com.
И какое идеальное время для того, чтобы новолуние во Льве всегда происходило в середине лета - в этом году 8 августа 2021 года - когда у вас даже может быть немного больше времени для создания игривой лунной любовной магии.
Качества новолуния во Льве
Начните с того, что присмотритесь к тому, как именно ощущается энергия Льва - да, это определенно игривая и веселая сторона, но все это также связано со страстью, щедростью, оптимизмом и преданностью.
Символом Льва является Лев - король (или королева) джунглей - и вы также можете черпать эту величественную, смелую, магнетическую атмосферу во время цикла Льва.
Знак Льва также является огненным знаком и в астрологии управляется Солнцем. Это определенно объясняет стремление Льва быть в центре внимания - буквально сиять - когда Луна находится во Льве, вы можете чувствовать себя более драматичным, уверенным и выразительным.
Как можно не извлечь выгоду из этого идеального шторма Лунной любовной магии Солнца-Льва в разгар лета?
Собираем волшебный набор инструментов Льва
Чтобы создать некоторые мощные действия для максимизации этой энергии, важно знать эти ассоциации Льва:
Энергия стихии: Огонь.
Цвета: оранжевый, желтый, золотой.
Драгоценные камни: рубин, сердолик, тигровый глаз.
Цветы: Подсолнечник, гербера, бархатцы.
Эфирные масла: розмарин, лимон, имбирь, чеснок (да, последние два тоже действительно эфирные масла!).
Музыка: духовые, джиг-барабанные танцы.
Еда / напитки: вкусно и дорого!
И если вы действительно хотите упаковать свой инструментарий до краев, вы также можете исследовать фильмы на тему Льва, книги, одежду, животных, места на природе - список бесконечен, в зависимости от того, что вы и ваш партнер хотите исследовать.
Где устроить любовное гнездышко Льва
Ваше священное любовное пространство может быть где угодно, в зависимости от того, что вы планируете там делать. Чтобы по-настоящему подключиться к этой огненной энергии Льва, управляемой Солнцем - в прямом и переносном смысле - найдите место на улице под солнцем.
Вы можете расстелить одеяло на заднем дворе или на солнечном лугу. Или вы можете отправиться на пляж с корзиной для пикника. И если вы соблазнили своего партнера поиграть с вами, конечно, обязательно окажитесь в спальне или на уединенном месте на открытом воздухе!
Вы можете даже подумать о тематической поездке, чтобы развлечься в веселом стиле Льва - день в парке развлечений, арендовать домик у озера (с множеством водных развлечений) или, возможно, записаться в летний лагерь для взрослых!
Идея состоит в том, чтобы шутливо думать и использовать высоту Солнца, пока оно существует.
Когда активировать энергию новолуния Льва
Теперь, когда у вас есть идеи о том, где практиковать свою магию Льва и что брать с собой, давайте рассмотрим некоторые конкретные вещи, которые нужно сделать.
Но сначала предупреждаем: если вы действительно хотите работать с устанавливающей намерение энергией «посадки семян» самого Новолуния, лучше всего сделать это в течение трех дней с фактической даты (8 августа).
Внесение энергии новолуния Льва в ваши отношения
Если вы состоите в отношениях, вы можете улучшить их, только представив партнеру сильную и уверенную в себе Королеву / Короля Внутреннего Льва.
Работая с парами, я постоянно слышу от мужчин и женщин, что они считают сексуальным, когда их партнер может выразить то, что они хотят, и проявлять творческий подход, когда дело касается занятий любовью.
Итак, проявите игривую сторону Льва и возьмите на себя инициативу найти веселые летние занятия, которыми можно заняться вместе .
Создайте свое лунное любовное гнездышко с некоторыми вкусностями из своего волшебного набора инструментов Льва, возможно, начиная со специального ужина (помните, «подходит для короля / королевы») и заканчивая какой-нибудь страстной игрой в спальне.
Вот 5 советов, которые помогут вам разжечь личную жизнь перед Новолунием во Льве 8 августа.
1. Поужинайте на улице.
Имейте в виду, что с общительной "внешней" энергией Льва тихий ужин дома может быть не лучшим вариантом.
Так что подумайте о том, чтобы забронировать столик в шикарном 5-звездочном ресторане, может быть, даже в том, который предлагает шанс увидеть знаменитость.
Одевайся и позволь сиять своей королевской королеве / королю Льву!
2. Прикоснитесь к любви Льва к драме.
После ужина вы сможете оценить драматическое чутье Лео, чтобы быть в центре внимания и найти отличное место, чтобы попеть караоке.
И, конечно же, Лео всегда готов на танцевальную вечеринку. Будь то бальные танцы, треп или сумасшествие в любимом ночном клубе, сделайте его веселым и веселым.
Конечно, любое из этих занятий можно воссоздать в вашей собственной гостиной, если текущие ограничения ограничивают развлечения в вашем районе. Будь креативным!
3. Запланируйте летнее развлечение на свежем воздухе.
Если вам действительно повезет, возможно, вы сможете назначить дату своего Новолуния на один из тех концертов под открытым небом, который завершится фейерверком, во время празднования на открытом воздухе солнечным летним днем или вечером с красочным, захватывающим финалом, возможно, в сопровождении увертюры Чайковского 1812 года?
Невозможно получить больше Льва, со всей медью, пушками и пиротехникой.
4. Создайте в спальне романтическое настроение.
Предполагая, что у вас еще есть энергия, когда вы вернетесь домой, вы можете оборудовать свою спальню (или, может быть, сделать это заранее) с множеством свечей, бодрящими ароматами, подсолнухами и т. Д.
Может быть, даже использовать шампанское в качестве чувственного любовного угощения - дайте волю своему воображению!
5. Найдите отличную музыку Льва.
Вы можете вернуться к увертюре 1812 года или погрузиться в посткоитальное блаженство, слушая "Happy" Фаррелла Уильямса, размышляя о своем веселом, наполненном радостью свидании со Львом.
Если когда-либо существовала энергия Новолуния, которая улавливает суть «священной игры», то это Лев.
Игровая часть довольно очевидна, но то, что делает ее священной, - это когда вы создаете намерение выйти за рамки более "традиционных" практик постановки целей Новолуния и действительно готовитесь и планируете сделать ее особенной для себя и своего партнера.