Ночные грозы проявятся красивыми туманами 8 августа в Бердске

Метеорологическая обстановка на 8 августа в Бердске от МЧС.
Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днем при грозах местами сильные дожди, ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с.
Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +23, +28°С.
9 августа +27 +27.
Этот народный праздник является днем почитания памяти церковью раннехристианского священномученика Ермолая Никомидийского. Он отмечается 8 августа 2021 года.
ПриметыХолодное утро в Ермолаев день предвещает раннюю и холодную зиму.
Лягушки на берегу – к непогоде, сидят в водоеме – к засухе.
На липе стала желтеть листва – осень будет ранней.