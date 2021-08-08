Ночные грозы проявятся красивыми туманами 8 августа в Бердске
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Ночные грозы проявятся красивыми туманами 8 августа в Бердске

6:46:208/8/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Холодное утро в Ермолаев день предвещает раннюю и холодную зиму.

Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +23, +28°С
Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +23, +28°С

Метеорологическая обстановка на 8 августа в Бердске от МЧС.

Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днем при грозах местами сильные дожди, ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с.

Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +23, +28°С.

9 августа +27 +27.

Этот народный праздник является днем почитания памяти церковью раннехристианского священномученика Ермолая Никомидийского. Он отмечается 8 августа 2021 года.

Приметы

Холодное утро в Ермолаев день предвещает раннюю и холодную зиму.

Лягушки на берегу – к непогоде, сидят в водоеме – к засухе.

На липе стала желтеть листва – осень будет ранней.

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