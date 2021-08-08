Что такое на самом деле эмоциональное влечение и что оно дает вам

Возможно, вы уже сталкивались с этим раньше, когда встречаете человека и чувствуете с ним глубокую эмоциональную связь.
Вам даже не нужно испытывать к ним сексуальное влечение, чтобы почувствовать то, что вы чувствуете, и вам может быть интересно, как это называется, пишет yourtango.com.
Что ж, как бы то ни было, у вас возникает чувство глубокой связи с кем-то, кого вы только что встретили, это называется эмоциональным влечением.
Но что такое эмоциональное влечение?
Вас эмоционально привлекает человек, когда вы чувствуете, что знаете его вечно, или вы оба очарованы сердцем, разумом или юмором друг друга.
Согласно Urban Dictionary, эмоциональное влечение или эмоциональная привязанность - это «повышенное чувство привязанности, комфорта, доверия и дружбы после длительных отношений с человеком».
Эксперту по взаимоотношениям, консультанту и терапевту Лизе Рабинович нравится определение эмоционального влечения Института Готтмана, которое означает «влечение не только к телу вашего партнера, но и к его сердцам, уму и мечтам».
«Сексуальное влечение важно, но эмоциональное влечение углубляет связь между партнерами и важно для длительных отношений», - говорит Рабиновиц.
Эмоциональное влечение может формировать более глубокую эмоциональную связь и представляет собой другой тип влечения, чем сексуальное влечение.
Когда у вас есть эмоциональное влечение к кому-то, это не просто означает, что вас привлекает чей-то интеллект и разговор, но у вас двоих особая связь, потому что вы связаны особым и неоспоримым образом. Вы двое видите, как ваше влечение растет по мере того, как вы узнаете друг друга.
Для мужчин эмоциональное влечение может быть очень тяжелым, поскольку иногда им может потребоваться время, чтобы сформировать эмоциональное влечение к женщине. Однако, по словам тренера по отношениям Кейта Дента , когда мужчина действительно находит эмоциональное влечение к женщине после того, как они проводят с ней время, это может быть непоколебимо.
«Вы просто хотите поговорить и побыть с этим человеком, потому что когда вы чувствуете эмоциональное влечение к кому-то, возникает своего рода волнение и покой», - объясняет Дент. «Это хрупкая ситуация для мужчин, потому что вы хотите быть уверенными, что держитесь за нее, но вы также не хотите переборщить, опасаясь потерять власть в отношениях».
Каковы признаки эмоционального влечения?
1. Вы чувствуете, что этот человек вас "понимает".
Это, вероятно, один из самых ярких признаков того, что человек эмоционально влечен к вам, потому что он просто сможет понять вас так легко. Это будет похоже на спокойствие, и вы даже можете почувствовать, что знаете этого человека намного дольше, чем на самом деле.
По словам гипнотерапевта Кейи Мурти, эмоциональное влечение - это чувство, которое вы испытываете, и вы можете не знать почему.
«Вы знаете этого человека, и у вас могут быть общие интересы или вы из разных миров и не имеете общих интересов», - говорит Мурти. «Эмоциональное влечение имеет фактор благоговения».
2. Вы не можете перестать думать о них.
Это также еще один признак того, что у вас сформировалось эмоциональное влечение к кому-то, потому что вы не хотите прекращать разговаривать с ними, потому что, когда вы не с ними, все, о чем вы думаете, на самом деле разговаривает с ними и хочет добраться до них. узнать о них больше.
3. У вас двоих бесконечные разговоры.
Единственный раз, когда вам нужно прекратить разговор между вами, - это когда вы так устали, что вам нужно поспать. Это потому, что вы двое могли разговаривать весь день и всю ночь, если бы это было возможно. Вам двоим всегда есть о чем поговорить друг с другом, и разговор никогда не бывает скучным.
4. Вы любите их качества и индивидуальность.
Когда у вас есть эмоциональное влечение к кому-то, вас также привлекают вещи, которые у него есть, чего вам самому может не хватать или чего вы хотели бы иметь. Там высокий уровень эмоционального влечения и интереса.
«Есть что-то в другом человеке, которым вы восхищаетесь, как и в другом человеке в вас. Это восхищение исходит из того, чего, как вы чувствуете, вам не хватает. Эмоциональное влечение имеет дополнительный элемент, - говорит Мурти.
5. Вы двое можете быть уязвимы друг для друга.
Это еще более важно в романтических отношениях, но даже в дружбе быть уязвимыми и открытыми друг другу так важно для процветания отношений .
Когда у вас двоих есть эмоциональная связь, уязвимость дается легко и может помочь вам двоим почувствовать психологическую привязанность друг к другу.
«Иногда вас ментально и эмоционально привлекает другой человек, и сексуальное влечение к нему мало или вообще отсутствует. Признаками эмоционального влечения являются те моменты, когда вы можете сказать, что другой чувствует, без его слов, и вы правы в этом. - интуитивный компонент эмоционального влечения. Вы даете возможность другому человеку выразить свои эмоции, и все, что вы чувствуете, - это уязвимость, отсутствие суждений и большое сострадание », - говорит Мурти.
В отношениях важно эмоциональное влечение, потому что физическое влечение может быть мимолетным, однако эмоциональное влечение постоянно и может длиться очень долго.
Но если в отношениях есть как эмоциональное, так и физическое влечение, они будут очень крепкими.
«Эмоциональное влечение отражает глубокую связь с кем-то, где вы действительно чувствуете себя увиденным и услышанным, и это то, что важно в отношениях и в партнере», - говорит Мурти.
Вы можете определить, испытывает ли кто-то эмоциональное влечение к вам, задав себе несколько вопросов:
Вы искренне заботитесь об этом человеке, который вам нравится?
Чувствуете ли вы, что знаете их всю свою жизнь, когда вы только что встретили их?
Вы теряете счет времени, когда разговариваете с ними, и чувствуете себя непринужденно, когда они рядом?
Если ответ на все эти вопросы положительный, то совершенно очевидно, что вас эмоционально привлекает тот, кого вы спрашиваете.
Как можно развивать эмоциональное влечение?
1. Сосредоточьтесь на настоящем моменте, когда вы двое вместе.
Чтобы повысить свое эмоциональное влечение к кому-то, вы можете быть с ним сейчас, сосредоточившись на присутствии и открытости. Все, что вам нужно сделать, это уделить им все свое внимание.
2. Поддерживайте зрительный контакт с ними.
Глаза - это зеркало нашей души, верно? Таким образом, поддерживая зрительный контакт с кем-то, вы можете легко вызвать к нему эмоциональное влечение, и это может иметь смысл.
Установив зрительный контакт, вы можете убедиться, что у вас есть сильная эмоциональная связь, которая является подлинной, потому что каждый из вас готов выслушать то, что говорит другой, и принять участие в разговоре.
3. Наслаждайтесь общими интересами вместе в общем опыте.
Еще один отличный способ сформировать эмоциональное влечение к кому-либо - это превратить ваши общие интересы в общий опыт друг с другом. Это может быть что-то, что вы любите делать сами, но на этот раз только с кем-то другим.
4. Не бойтесь много рассказывать о себе.
Люди находят, что делиться с другими людьми вещами, которыми они обычно не стали бы делиться, страшно, однако, будучи откровенными и искренними с людьми, вы действительно можете сформировать с ними эмоциональное влечение.
Когда вы разговариваете с ними, вы не опасаетесь делиться чем-либо, потому что разговор с ними кажется таким естественным, и вы двое можете доверять друг другу.