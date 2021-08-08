Сильная магнитная буря 8 августа 2021 года: геоудар настигнет метеопатов под вечер

Какой будет магнитная буря сегодня, 8 августа?
По сравнению с предыдущим днем, кажется, день пройдет без геомагнитных качелей. Всю ночь и весь нас ожидают небольшие возмущения солнечной сфера. Геоудар разразится ближе к вечеру: в 18.00 и 21.00 по московскому времени. По времени Новосибирска это произойдет в 22.00 и 1 час ночи.
10 августа ожидается сильная магнитная буря. Если верить прогнозу ФИАН.
Некоторые уже сегодня начнут ощущать предстоящий удар. Кто-то пока может жить спокойно. Все мы по-разному реагируем на геомагнитные воздействия.
Но все-таки лучше беречь в эти дни колебаний тем, кто метеозависим.
Как облегчить геоудар?
1. Ложитесь спать раньше или не позже времени, к которому привыкли. На выходных особенно хочется досмотреть фильм или посидеть в компьютере.
2. Пейте травяные чай, выходя из дома берите бутылочку воды.
3. Откажитесь от выпивки и курения.
4. Перенесите все важные дела, которые требуют концентрации на более позднюю дату.
5. Обязательно следите за артериальным давлением. Не пропускайте сроки приема назначенных врачом лекарств.
6. Избегайте тяжелой пищи, ограничьте себя овощами и фруктам, белым мясом и рыбой.
7. Великолепно помогает прогнать бурю (хотя бы временно) контрастынй душ.
8. Точно не помешает восстановлению прогулка по лесу или парку.
9. Проходите мимо конфликтов и ссор.
10. Будьте с нами и следите на нашем сайте за прогнозом магнитных бурь.
Желаем вам, чтобы любые магнитные бури прошли мимо вас! Спокойного вам дня!