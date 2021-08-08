Убивает ли лимонный сок сорняки? Лучшие советы для домашних средств борьбы с сорняками
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Убивает ли лимонный сок сорняки? Лучшие советы для домашних средств борьбы с сорняками

4:26:258/8/2021Фото: pxfuel.com
0

Когда дело доходит до борьбы с сорняками, садоводы бредят одним естественным решением - это лимонный сок.

сорняки
Сорняки могут появиться в любом саду , нанести ущерб и в целом выглядеть неприглядно

Уничтожение сорняков может быть дорогим и трудоемким процессом, и садовники обращаются к самодельным средствам для борьбы с сорняками, чтобы решить эту проблему. Но убивает ли лимонный сок сорняки? Вот главные советы для домашних средств борьбы с сорняками.

Сорняки могут появиться в любом саду, нанести ущерб и в целом выглядеть неприглядно. Будь то на лужайке, между брусчаткой или в бордюрах, борьба с сорняками может оказаться трудоемкой задачей, а средства для борьбы с сорняками, купленные в магазине, могут быть дорогостоящими, пишет express.co.uk.

Сады подвергаются атакам самых разных сорняков, от мха до плюща, от одуванчиков до ромашек.

Звездчатка, горький кресс и колючий расторопша могут появиться там, где они меньше всего нужны, и быстро распространиться.

Поскольку выдергивание сорняков вручную занимает много времени и часто требует больших усилий, садоводы обращаются к домашним рецептам уничтожения сорняков.

Будь то соль, лимонный сок или белый уксус, эти методы значительно дешевле, чем чистящие средства, купленные в магазине.

Убивает ли лимонный сок сорняки?

Когда дело доходит до борьбы с сорняками, садоводы бредят одним естественным решением - это лимонный сок.

Лимонный сок убивает сорняки из-за его кислой природы.

Кислота в лимонном соке убивает сорняки, поскольку она разрушает восковой налет на внешней стороне растения, который сушит и убивает.

Однако не используйте лимонный сок, если сорняки находятся рядом с другими растениями, так как смесь не различает и убивает большинство растений.

Этот метод идеален для изолированных пятен сорняков или между брусчаткой.

Лимонный сок эффективен сам по себе, но вы также можете смешать его с белым уксусом для более сильного уничтожения сорняков.

Ниже приведены несколько рецептов натуральных средств от сорняков.

Белый уксус и лимонный сок

Тебе понадобится

Лимонный сок
Белый уксус
Бутылка с распылителем или лейка

Просто смешайте четыре унции (113 мл) лимонного сока с литром (примерно 1 литром) уксуса.

Распылите или полейте свои проблемы с сорняками, и это приведет к гибели заблудших растений через несколько дней.

Это средство от сорняков нетоксично, однако будьте осторожны, чтобы не подносить его к глазам, так как он может ужалить.

Соль и белый уксус

В то время как традиционная комбинация соли и уксуса применяется для вашей рыбы с жареным картофелем, замените солодовый уксус на белый, и вы получите эффективное средство от сорняков.

Тебе понадобится

Ведро
Ложка с длинной ручкой
Воронка
Пластиковая бутылка с распылителем
1 галлон пятипроцентного уксуса уксусной кислоты (подойдет стандартный белый уксус)
Посудомоечная жидкость
Столовая соль

Сначала смешайте в ведре белый уксус и одну чашку поваренной соли и перемешайте ложкой.

Добавьте две столовые ложки жидкости для мытья посуды и хорошо перемешайте.

Жидкость для мытья посуды обеспечивает прилипание смеси к растениям при распылении.

С помощью воронки перелейте смесь в распылитель.

Обрызгайте сорняки, хорошо покрывая их - как под листьями, так и над ними.

Имейте в виду, что этот метод повредит все растения, поэтому используйте только те области, которые вы хотите убить.

Врач рассказал о мольбах умирающих пациентов c COVID-19
Врач раскрыл причины, которые чаще всего приводят к развитию рака
Врач рассказал, какой анализ нужно сдать перед вакцинацией
О пользе арбуза для переболевших COVID-19: мнение врача
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Шершавые локти свидетельствуют о серьезных заболеваниях
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
огороддачасоветысадлимонный сокборьба с сорняками
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы боретесь с сорняками?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Убивает ли лимонный сок сорняки? Лучшие советы для домашних средств борьбы с сорняками
4:26:25 8/8/2021
Убивает ли лимонный сок сорняки? Лучшие советы для домашних средств борьбы с сорняками
Очень опасно болеть коронавирусом людям с ослабленным иммунитетом
4:00:05 8/8/2021
Очень опасно болеть коронавирусом людям с ослабленным иммунитетом
Что такое на самом деле эмоциональное влечение и что оно дает вам
3:30:57 8/8/2021
Что такое на самом деле эмоциональное влечение и что оно дает вам
Как помогут ленточные черви в лечении коронавируса, заявили ученые
3:00:38 8/8/2021
Как помогут ленточные черви в лечении коронавируса, заявили ученые
Девять признаков нарцисса: как распознать такого парня?
2:30:27 8/8/2021
Девять признаков нарцисса: как распознать такого парня?
Новолуние 8 августа 2021 года заставит расстаться с любовью трех знаков зодиака
2:00:36 8/8/2021
Новолуние 8 августа 2021 года заставит расстаться с любовью трех знаков зодиака
Нацистский клад с фото Адольфа Гитлера и револьвером нашли в стене дома в Хагене
1:30:40 8/8/2021
Нацистский клад с фото Адольфа Гитлера и револьвером нашли в стене дома в Хагене
Уникальный тест для самостоятельного определения штамма коронавируса создали в США
1:00:25 8/8/2021
Уникальный тест для самостоятельного определения штамма коронавируса создали в США
8 августа - Новолуние во Льве: ритуалы для разжигания любовной жизни
12:30:13 8/8/2021
8 августа - Новолуние во Льве: ритуалы для разжигания любовной жизни
День счастья: Прикольные открытки 8 августа в День «Счастье случается» для каждого - отправь и подними настроение
11:24:43 8/7/2021
День счастья: Прикольные открытки 8 августа в День «Счастье случается» для каждого - отправь и подними настроение