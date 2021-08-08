Убивает ли лимонный сок сорняки? Лучшие советы для домашних средств борьбы с сорняками

Уничтожение сорняков может быть дорогим и трудоемким процессом, и садовники обращаются к самодельным средствам для борьбы с сорняками, чтобы решить эту проблему. Но убивает ли лимонный сок сорняки? Вот главные советы для домашних средств борьбы с сорняками.
Сорняки могут появиться в любом саду, нанести ущерб и в целом выглядеть неприглядно. Будь то на лужайке, между брусчаткой или в бордюрах, борьба с сорняками может оказаться трудоемкой задачей, а средства для борьбы с сорняками, купленные в магазине, могут быть дорогостоящими, пишет express.co.uk.
Сады подвергаются атакам самых разных сорняков, от мха до плюща, от одуванчиков до ромашек.
Звездчатка, горький кресс и колючий расторопша могут появиться там, где они меньше всего нужны, и быстро распространиться.
Поскольку выдергивание сорняков вручную занимает много времени и часто требует больших усилий, садоводы обращаются к домашним рецептам уничтожения сорняков.
Будь то соль, лимонный сок или белый уксус, эти методы значительно дешевле, чем чистящие средства, купленные в магазине.
Убивает ли лимонный сок сорняки?
Когда дело доходит до борьбы с сорняками, садоводы бредят одним естественным решением - это лимонный сок.
Лимонный сок убивает сорняки из-за его кислой природы.
Кислота в лимонном соке убивает сорняки, поскольку она разрушает восковой налет на внешней стороне растения, который сушит и убивает.
Однако не используйте лимонный сок, если сорняки находятся рядом с другими растениями, так как смесь не различает и убивает большинство растений.
Этот метод идеален для изолированных пятен сорняков или между брусчаткой.
Лимонный сок эффективен сам по себе, но вы также можете смешать его с белым уксусом для более сильного уничтожения сорняков.
Ниже приведены несколько рецептов натуральных средств от сорняков.
Белый уксус и лимонный сок
Тебе понадобится
Лимонный сок
Белый уксус
Бутылка с распылителем или лейка
Просто смешайте четыре унции (113 мл) лимонного сока с литром (примерно 1 литром) уксуса.
Распылите или полейте свои проблемы с сорняками, и это приведет к гибели заблудших растений через несколько дней.
Это средство от сорняков нетоксично, однако будьте осторожны, чтобы не подносить его к глазам, так как он может ужалить.
Соль и белый уксус
В то время как традиционная комбинация соли и уксуса применяется для вашей рыбы с жареным картофелем, замените солодовый уксус на белый, и вы получите эффективное средство от сорняков.
Тебе понадобится
Ведро
Ложка с длинной ручкой
Воронка
Пластиковая бутылка с распылителем
1 галлон пятипроцентного уксуса уксусной кислоты (подойдет стандартный белый уксус)
Посудомоечная жидкость
Столовая соль
Сначала смешайте в ведре белый уксус и одну чашку поваренной соли и перемешайте ложкой.
Добавьте две столовые ложки жидкости для мытья посуды и хорошо перемешайте.
Жидкость для мытья посуды обеспечивает прилипание смеси к растениям при распылении.
С помощью воронки перелейте смесь в распылитель.
Обрызгайте сорняки, хорошо покрывая их - как под листьями, так и над ними.
Имейте в виду, что этот метод повредит все растения, поэтому используйте только те области, которые вы хотите убить.