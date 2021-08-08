Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 августа 2021 в России и мире

• День строителя
• Всемирный день кошек (World Cat Day)
• День рождения холодильника
• День «Счастье случается» (Happiness Happens Day)
• Международный день бесконечности (International Infinity Day)
• Международный день альпинизма (День альпиниста)
• Всемирный день офтальмологии (World Ophthalmologist Day)
• День крысоловных мелодий
• День пчеловода в Башкортостане
• День шотландской дикой кошки (Scottish Wildcat Day)
• Католический день памяти святого Доминика (Feast of Saint Dominic)
• День созидания (The Date to Create)
• День памяти нотариусов, пострадавших от преступлений и беззакония
• День памяти преподобного Моисея Угрина
• День памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократa
• День осведомлённости о пищевых аллергенах (Top 8 Challenge Day)
• День доллара (National Dollar Day) - США
• День шоколада (Dia del Chocolate) - Чили
• День войск связи - Украина
• День работников ветеринарной медицины - Украина
• День детей - Уругвай, Чили
• Ночь сна под звёздами (Global Sleep Under the Stars Night) - США
• День «Подложи немного кабачков на крыльцо соседа» (Sneak Some Zucchini Onto Your Neighbor`s Porch Day) - США
• День отца (Dia dos Pais) - Бразилия
• День цуккини (National Zucchini Day) - США
• День туркменской дыни (Gawun bayramy) - Туркменистан
• День собачки Оди (Odie Day) - США
• День независимости - Бутан
• День отца - Тайвань
• День «Одень украшения своей мамы» (Wear Your Mothers Jewelry Day) - США
• День мира в Аугсбурге (Augsburger Hohe Friedensfest) - Германия
• День замороженного заварного крема (National Frozen Custard Day) - США
• День Военно-морского флота - Болгария
• День прекращения огня (Ceasefire Day) - Ирак
• День крестьян, День фермеров (Nane Nane) - Танзания
• День Кантабрии (Dia de Cantabria) - Испания
• День каннабидиола (National CBD Day) - США
• День журналиста (National Journalist`s Day) - Иран
• День поднятия флага в честь именин королевы Сильвии (Name Day of Queen Silvia) - Швеция
• День «Духа 45-го года» (Spirit of `45 Day) - США
• День бонзы Боттлера (Bonza Bottler Day) - США
• Именины у Ермолая, Фёдора, Моисея, Сергея, Игнатия
• Ермолаев день (Марьев день)
Важные события
1835 в России принят новый университетский устав, разработанный министром народного образования графом С. С. Уваровым.
1917 в России снят запрет на деятельность ордена иезуитов.
1920 отряд войск барона Врангеля высадился на Кубани.
1929 дирижабль «Граф Цепеллин» отправился в путешествие вокруг Земли.
1932 в СССР разрешён труд женщин на шахтах.
1941 пять самолётов «Ил-4» совершили первую советскую бомбардировку Берлина.
1943 в СССР принят на вооружение тяжелый танк КВ-85.
1955 в СССР принято положение об отпусках и условиях труда подростков.
1962 в Германии запатентована первая в мире автоматическая мойка для автомобилей.
1969 впервые (и в последний раз) Кубок СССР по футболу выиграла команда первой лиги львовские «Карпаты».
2000 ученые официально объявили о начале опытов по клонированию человека.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend