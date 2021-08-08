Какой сегодня церковный праздник 8 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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08.08
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Какой сегодня церковный праздник 8 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:088/8/2021Фото: Wikimedia Commons
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Сегодня нельзя шить и стирать, заниматься рукоделием и ругаться. Конфликты могут привести к болезням и бедности.

монастырь
8 августа поста нет

Православные праздники 8 августа

Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских
Преподобного Моисея Угрина, Печерского
Преподобномученицы Параскевы Римской

Народные праздники

Ермолаев день

В эту дату почитают память раннехристианского священномученика Ермолая Никомидийского.

На эту пору проходит активный сбор зерновых культур и яблок. Народные целители занимаются заготовкой стеблей, листьев, цветов и корней лекарственных растений.

Традиционными блюдами в этот день являются блюда из картофеля и овощей. Во многих семьях любимым угощение является горячий винегрет с селедкой.

Если на липе начали желтеть листья, то осень будет ранней.

Приметы


  • Ласточки и стрижи порхают над водой – к дождю.
  • В августе дуб желудями богат – к урожаю.
  • Холодное утро предвещает раннюю, холодную зиму.
  • Зяблик поет на закате дня или поутру – к ненастной погоде.
  • Трясогузка прыгает вдоль канав – к сырой погоде.

Источник: my-calend

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