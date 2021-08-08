Какой сегодня церковный праздник 8 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 8 августаСвященномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских
Преподобного Моисея Угрина, Печерского
Преподобномученицы Параскевы Римской
Народные праздники
Ермолаев день
В эту дату почитают память раннехристианского священномученика Ермолая Никомидийского.
На эту пору проходит активный сбор зерновых культур и яблок. Народные целители занимаются заготовкой стеблей, листьев, цветов и корней лекарственных растений.
Традиционными блюдами в этот день являются блюда из картофеля и овощей. Во многих семьях любимым угощение является горячий винегрет с селедкой.
Если на липе начали желтеть листья, то осень будет ранней.
Приметы
- Ласточки и стрижи порхают над водой – к дождю.
- В августе дуб желудями богат – к урожаю.
- Холодное утро предвещает раннюю, холодную зиму.
- Зяблик поет на закате дня или поутру – к ненастной погоде.
- Трясогузка прыгает вдоль канав – к сырой погоде.
Источник: my-calend