Какой тест на ковид сдавать для выезда за границу?

Август и сентябрь неспроста считаются у туристов «бархатным сезоном». Основная часть лета позади, а значит, ночи не сводят с ума духотой. Неудивительно, что на это время приходится большинство отпусков. Смену обстановки домашнему отдыху предпочитают немало россиян. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы: теперь не каждая страна доступна для посещения.
Итак, место заграничного отпуска выбрано, билеты на авиарейс в кармане, одежда и средства закуплены, имеется «антиковидный» запас масок и перчаток. Остаётся только упаковать чемоданы, и… Стоп, есть ещё одна важная деталь, без которой могут даже не выпустить из аэропорта. Это – официальное подтверждение, что турист, помимо багажа, не прихватил с собой коронавирус. Разберёмся в требованиях стран на начало августа 2021-го, изложенных в таблице Ассоциации туроператоров России.
Что по тестам
Самые распространённые тесты на коронавирус используют полимеразную цепную реакцию. В лабораторных условиях их делают до 2-х суток. Есть и экспресс-варианты с 15-минутной готовностью, что очень удобно в условиях сборов.
Вообще без тестирования россиян пускают только в Абхазию, Черногорию, Албанию, Македонию, Доминикану и Мексику.
ПЦР-тест делается не раньше, чем за трое суток до вылета в такие страны, как Грузия, Азербайджан, Белоруссия, Оман, Бразилия, Хорватия, Великобритания, Венесуэла, Египет, Казахстан, Киргизия, Иордания, Куба, Мальдивы, Молдова, Андорра, Венгрия, Армения, Монголия, Арабские Эмираты, Болгария, Перу, Турция, США, Таджикистан, Кипр, Таиланд, Танзания, Тунис, Узбекистан, Сейшелы и ЮАР.
Успеть тестироваться за двое суток до вылета нужно, отправляясь в Бахрейн, Боснию-Герцеговину, Зимбабве, Марокко, Сербию.
В большинстве стран результат ПЦР-теста требуют на английском языке. Такой можно попросить в лаборатории, где проводят тестирование. Дополнительная экспресс-проверка может ждать туристов уже по прибытию в другую страну. Практически всегда она платная.
Некоторые из стран допускают отсутствие тестов у детей. Верхний показатель их возраста стоит уточнить у туроператора отдельно.
Что по вакцинации
В некоторых странах документ о полностью полученной вакцине заменяет ПЦР. А где-то требуют и наличие прививки, и тест. При этом большинство стран Европы пока не принимает туристов из России.
Предъявить «антиковидный» сертификат вместо результата ПЦР россияне смогут, отправляясь в Армению, Грузию, Иорданию, Кипр, Марокко, Египет, Молдову, Монголию, Таджикистан, Венгрию и Турцию. Важно отметить, что в некоторых перечисленных понадобится сертификат о вакцинации только «Спутником V».
Подтвердить документами, что есть либо прививка, либо перенесённый ранее коронавирус, потребуется в Азербайджане и Бахрейне.
Результат ПЦР тоже нужно иметь с собой.
Для остальных доступных россиянам стран наличие сертификата не имеет значения. Также важно узнать у туроператора, какие из них отправляют туристов в обязательный карантин в отеле.