Бургерная попросила голые фото претенденток на работу: Обслуживать надо в новосибирском Академгородке
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Бургерная попросила голые фото претенденток на работу: Обслуживать надо в новосибирском Академгородке

10:27:258/8/2021Фото: pixabay.com
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После гневных комментариев сомнительный пункт о нюдсах убрали, как и пол претендентов на вакансию кассира. Смотрите фото.

Бургерная Академгородка просила от будущих кассирш фото в голом виде

Скандалом обернулось объявление о приеме на работу кассирш в бургерную Spot & Choo’s, расположенную в Академгородке в гостинице «Золотая долина». В графе требований было указано, что девушкам необходимо прикрепить к анкете свои интимные фото.

Объявление было размещено в Instagram фастфуда. И вызвало гнев со стороны женщин.

"Информация о себе, о своем опыте, а также плейлист и нюдсы (по желанию) присылай в директ", - говорилось в объявлении.

Нюдсы – фотографии обнаженной натуры.

Такой посыл вызвал бурю негодования в комментариях. Поначалу администратор вступал в переписку, но потом сомнительный пункт из объявления убрали, как и упоминание пола претендента на работу, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Как сообщал ранее "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирске квесты "Форт Боярд" и "Киндер Квест" прокуратура признала опасными.


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