Бургерная попросила голые фото претенденток на работу: Обслуживать надо в новосибирском Академгородке

Скандалом обернулось объявление о приеме на работу кассирш в бургерную Spot & Choo’s, расположенную в Академгородке в гостинице «Золотая долина». В графе требований было указано, что девушкам необходимо прикрепить к анкете свои интимные фото.
Объявление было размещено в Instagram фастфуда. И вызвало гнев со стороны женщин.
"Информация о себе, о своем опыте, а также плейлист и нюдсы (по желанию) присылай в директ", - говорилось в объявлении.
Нюдсы – фотографии обнаженной натуры.
Такой посыл вызвал бурю негодования в комментариях. Поначалу администратор вступал в переписку, но потом сомнительный пункт из объявления убрали, как и упоминание пола претендента на работу, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
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