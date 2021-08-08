Мать случайно изуродовала глухонемого 10-летнего сына

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о происшествии с ребенком в Самарской области. Он поручил руководителю регионального СУ СК России доложить об обстоятельствах происшествия с ребенком-инвалидом и мерах реагирования, направленных на защиту прав несовершеннолетнего.
По информации СКР, 4 августа 2021 года в одну из больниц Самарской области госпитализирован ребенок-инвалид 2011 года рождения с проникающим ножевым ранением правого глаза. По предварительной информации, телесные повреждения ребенку причинены его матерью во дворе дома по месту жительства.
Глава ведомства указал на необходимость тщательного и всестороннего исследования всех обстоятельств случившегося, сообщили в СКР в субботу.
Прокуратура Самарской области тоже начала проверку после инцидента.
"Выясняются обстоятельства, предшествующие произошедшему. Проверкой охвачена работа органов профилактики. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как сообщают СМИ, семья не состояла на учете, соседи характеризуют ее положительно. В семье пятеро детей, один из них глухонемой. Именно он получил ранение.
Мать во дворе дома резала кабачок на корм животным, а дети бегали вокруг. Женщина замахнулась и случайно попала ножом ребенку в глаз. После этого она сразу обратилась за медицинской помощью.