Из-за вспышки заболевания 20 детей сняли с поезда по дороге в лагерь Адлера
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Из-за вспышки заболевания 20 детей сняли с поезда по дороге в лагерь Адлера

8:58:378/8/2021Фото: pixabay.com
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В больницы Белореченска и Апшеронска на Кубани поступили дети с симптомами кишечной инфекции. СКР возбудил уголовное дело.

Роспотребнадзор назвал причину вспышки заболевания среди детей в поезде Мурманск–Адлер

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту госпитализации детей, которые направлялись в детский оздоровительный лагерь в поезде по маршруту Мурманск – Адлер.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", – заявили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Северо-Кавказская железная дорога сообщила о госпитализации 20 детей в медучреждения Белореченске и Апшеронска на Кубани в связи с симптомами кишечной инфекции. Еще 15 детей, у которых выявили признаки болезни, продолжили путь до станции назначения после медосмотра.

Как сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области, среди 118 жителей региона, которые находились в поезде, случаев отравления не зафиксировано. По данным ведомства, состав покинули дети из Карелии.

По информации Минздрава Краснодарского края, дети поступили в медучреждения в состоянии легкой и средней степени тяжести.

В Роспотребнадзоре позже назвали причину вспышки заболевания среди детей, следовавших поездом Мурманск – Адлер. По словам специалистов, ей стал норовирус второго типа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, заболевшие дети госпитализированы, контактные находятся под медицинским наблюдением.

"Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель – норовирус второго типа", – говорится в сообщении.

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