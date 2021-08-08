Из-за вспышки заболевания 20 детей сняли с поезда по дороге в лагерь Адлера

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту госпитализации детей, которые направлялись в детский оздоровительный лагерь в поезде по маршруту Мурманск – Адлер.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", – заявили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Северо-Кавказская железная дорога сообщила о госпитализации 20 детей в медучреждения Белореченске и Апшеронска на Кубани в связи с симптомами кишечной инфекции. Еще 15 детей, у которых выявили признаки болезни, продолжили путь до станции назначения после медосмотра.
Как сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области, среди 118 жителей региона, которые находились в поезде, случаев отравления не зафиксировано. По данным ведомства, состав покинули дети из Карелии.
По информации Минздрава Краснодарского края, дети поступили в медучреждения в состоянии легкой и средней степени тяжести.
В Роспотребнадзоре позже назвали причину вспышки заболевания среди детей, следовавших поездом Мурманск – Адлер. По словам специалистов, ей стал норовирус второго типа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, заболевшие дети госпитализированы, контактные находятся под медицинским наблюдением.
"Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель – норовирус второго типа", – говорится в сообщении.