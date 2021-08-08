Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе.
"Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками", — высказался он в эфире ютюб-канала "Соловьев Live".
По словам Рогозина, коррупция в ОПК - это "потворство агрессору".
"Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны", — отметил глава госкорпорации.
Глава "Роскосмоса" уже высказывался о коррупции в ОПК и космической отрасли. Он убежден, что в этих сферах необходимо избавляться от казнокрадства и "директоров-барыг", потому что с такой "скверной и гнилью" нельзя двигаться дальше. За три года в госкорпорации возбудили несколько десятков уголовных дел. Часть из них связана с хищениями на космодроме Восточный. Речь идет о сотнях миллиардов рублей.