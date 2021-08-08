Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке

9:11:118/8/2021Фото: Кремлин.ру
0

Как считает глава "Роскосмоса", коррупция в ОПК должна караться расстрелами, а не посадками.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе.
"Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками", — высказался он в эфире ютюб-канала "Соловьев Live".

По словам Рогозина, коррупция в ОПК - это "потворство агрессору".

"Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны", — отметил глава госкорпорации.

Глава "Роскосмоса" уже высказывался о коррупции в ОПК и космической отрасли. Он убежден, что в этих сферах необходимо избавляться от казнокрадства и "директоров-барыг", потому что с такой "скверной и гнилью" нельзя двигаться дальше. За три года в госкорпорации возбудили несколько десятков уголовных дел. Часть из них связана с хищениями на космодроме Восточный. Речь идет о сотнях миллиардов рублей.

Как отреагировал Хачанов на вопрос о флагах России
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Депутат Крыма жестко ответил Зеленскому
Дочь Пескова раскрыла свой главный секрет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
коррупциягоскорпорациикосмодромхищениямиллиардРоскосмосДмитрий Рогозин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Не вернут смертную казнь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке
9:11:11 8/8/2021
Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке
Из-за вспышки заболевания 20 детей сняли с поезда по дороге в лагерь Адлера
8:58:37 8/8/2021
Из-за вспышки заболевания 20 детей сняли с поезда по дороге в лагерь Адлера
Мать случайно изуродовала глухонемого 10-летнего сына
8:43:37 8/8/2021
Мать случайно изуродовала глухонемого 10-летнего сына
Парящие поздравления и красивые картинки в Международный день альпинизма для любителей высоты 8 августа 2021 года
8:30:32 8/8/2021
Парящие поздравления и красивые картинки в Международный день альпинизма для любителей высоты 8 августа 2021 года
Какой сегодня церковный праздник 8 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:08 8/8/2021
Какой сегодня церковный праздник 8 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 августа 2021 в России и мире
7:40:33 8/8/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 августа 2021 в России и мире
8 августа - День кошек: картинки-милота и задорные стишки для поздравлений
7:21:45 8/8/2021
8 августа - День кошек: картинки-милота и задорные стишки для поздравлений
БердскНочные грозы проявятся красивыми туманами 8 августа в Бердске
6:46:20 8/8/2021
Ночные грозы проявятся красивыми туманами 8 августа в Бердске
Открытки для поздравлений в День офтальмологии 8 августа и душевные слова
6:00:36 8/8/2021
Открытки для поздравлений в День офтальмологии 8 августа и душевные слова
Сильная магнитная буря 8 августа 2021 года: геоудар настигнет метеопатов под вечер
5:43:39 8/8/2021
Сильная магнитная буря 8 августа 2021 года: геоудар настигнет метеопатов под вечер