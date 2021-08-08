Народные приметы и советы на 8 августа в Ермолаев день: что женщинам нельзя брать в руки?
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Народные приметы и советы на 8 августа в Ермолаев день: что женщинам нельзя брать в руки?

10:20:258/8/2021Фото: Pxfuel
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Очень хорошей приметой сегодня было, если ваша домашняя кошка трется о ваши ноги. Это сулило невероятную удачу и денежную прибыль.

кошка
Если сегодня кошка трется о ваши ноги - это очень хорошая примета

Сегодня, 8 августа, православная церковь почитает память священномученика Ермолая. Это был тот самый священник, который обратил в христианскую веру целителя Пантелеймона, когда тот был юношей. Отец Пантелеймона был язычником, а мать христианкой. Она с самого раннего детства прививала сыну любовь к Господу, однако она рано умерла. Пантелеймон жил в то время, когда осуществлялись ярые гонения на христиан и после смерти матери нашёл человека, который мог дальше проповедовать ему христианство. Этим человеком и стал тайный христианин священнослужитель Ермолай. Это именно он крестил целителя Пантелеймона.

Однако в скором времени императору стало известно, о том что его любимый целитель является христианином, в итоге схватили и Пантелеймона и священника Ермолая. Ермолай был казнён 8 августа, а завтра будет день памяти целителя Пантелеймона.

Традиции 8 августа

Традиционно этот день посвящался сбору лекарственных трав и урожая в садах и огородах. Женщинам полагалось сегодня собирать яблоки и заготавливать их на зиму, поскольку свежими их до Яблочного спаса есть запрещалось. Мужчины в этот день старались закончить уборку зерновых, а если какой-то хозяин не успевал, вся деревня приходила к нему на помощь. Все помогали друг другу, причем делалось это совершенно бескорыстно.

Существовало строгое разделение обязанностей на этот день. Женщинам строго запрещалось выходить на жатву в полях, мужчинам строго запрещалось сегодня собирать урожай на своём огороде.

Очень хорошей приметой сегодня было, если ваша домашняя кошка трется о ваши ноги. Это сулило невероятную удачу и денежную прибыль.

Запреты 8 августа

На день 8 августа существовали строгие запреты, которые люди боялись нарушать и строго их придерживались.

Так, и девушкам и женщинам сегодня строго запрещалось брать в руки иглы и ножницы и заниматься рукоделием. Нельзя было чинить одежду, шить, вышивать, вязать. Считалось, что женщина, которая нарушит этот запрет, будет несчастна в браке, а муж будет ей изменять.

Строго запрещалось в этот день выпекать блины или любую другую выпечку из муки прошлого года. Использовать в этот день прошлогодние запасы было плохой приметой, поскольку это могло вернуть все неприятности прошлого года.

В этот день мужчинам мне разрешалось отдавать любой инструмент со своего двора, потому что с ним можно было отдать свою удачу и здоровье. Если очень требовалось это сделать, инструмент оставляли на земле, а тот, кому он требовался, должен был сам его поднять.

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