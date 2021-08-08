Новых заразившихся коронавирусом выявили за сутки на 8 августа в Бердске: Суточный прирост не снижается
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Новых заразившихся коронавирусом выявили за сутки на 8 августа в Бердске: Суточный прирост не снижается

9:29:168/8/2021
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Общее число зараженных бердчан за все время пандемии (наблюдения ведутся с марта 2020 года) достигло 2160. За тот же период вылечились 2010 горожан. 

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Стали известны последние данные по заболеваемости коронавирусом в Бердске.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в городском оперативной штабе, за минувшие сутки на 8 августа в Бердске выявили 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных бердчан за все время пандемии (наблюдения ведутся с марта 2020 года) достигло 2160. За тот же период вылечились и выписались 2010 горожан.

На воскресенье под медицинским наблюдением находятся 805 жителей Бердска. За предыдущие сутки медики взяли еще 60 тестов на коронавирус, результаты которых станут известны через пару дней.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу, как всю неделю суточный прирост заразившихся составлял 7 человек. Это на 1 больше, чем в предыдущие две недели.

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