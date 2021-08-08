Сильные ритуалы с восьмеркой в последнюю зеркальную дату лета 8.08 на любовь и удачу

8 августа грядет зеркальная дата и последнее новолуние лета. В астрологической практике считается, что в эту фазу Луны лучше всего не начинать каких-либо новых дел, не решать сложные юридические и экономические вопросы, а также стараться избегать конфликтных ситуаций. В этот день можно почувствовать себя предельно уставшим, в апатии и слабом морально-психологическом состоянии.
Тем не менее, на этот день специалистами уже составлен предварительный прогноз, что разрешено делать, чтобы быть в ресурсе, а чего все же следует избегать. 8 августа Луна будет находиться во Льве. Этот период сложится благотворным образом для всех тех, кто ведет энергичную деятельность: организовывает мероприятия, собирает большую компанию друзей, проводит массовые обучения или мастер-классы.
Если есть бизнес в сфере общественного досуга, то будьте готовы к резкому увеличению прибыли, так как 8 августа многих людей потянет на развлечения, и даже азартные авантюры. Те, кто склонен к различному роду зависимостей, должны быть осторожны: есть риск потерять большие суммы и оказаться в финансовой яме. 8 августа люди склонны к лести, завышенной самооценке с целью получения выгоды и корысти.
Также, в этот день можно проводить различные нехитрые обряды на любовь, богатство и удачу. Например, есть такой заговор на богатство, когда нужно купить новый замок с ключом. Взять замок и сказать специальный наговор прямо в скважину, чтобы туда просачивалось дыхание. После прочтения наговора замок закрывают ключом. Замок прячут в укромное место, а ключ надо утопить в реке.
Чтобы здоровье было крепким, а недуги обходили стороной, в этот день рекомендуют завязать красную ниточку на левой руке. Когда ниточка спустя время порвется, значит, весь негатив из организма был «вытянут» в нить. Можно завязать новую ниточку, а можно подождать следующего новолуния. В этот день хорошо заниматься сбором трав для лечения прямо после утренней росы. Считается, что растения обладают 8 числа особой целительной силой.
Для проведения ритуала на привлечение любви вам потребуется красная свеча и лист бумаги. В этот день вам нужно остаться в одиночестве, зажечь свечу, а на листе бумаги стоит перечислить списком те качества, которыми бы вы хотели, чтобы обладал ваш любимый человек. Когда закончите, я посмотрите на лист и прочитайте следующие слова: "Каким я видеть тебя хочу, таким ты и будешь. Хочу, чтобы ты меня по-настоящему любил и никого кроме меня полюбить не смог". Этот листок после заговора нужно сжечь на свече, пепел выбросить на улицу. После этого нужно отправиться спать, а при засыпании представьте себе образ своего будущего партнера.