Магазины в Минске заставили убрать с полок товары из Украины, Литвы и Польши

Владельцы магазинов в Минске должны убрать с полок товары государств, которые ввели санкции против Белоруссии. К ним относятся Украина, Литва и Польша, заявил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев 7 августа во время выездного расширенного заседания президиума Совета Республики.
«Сегодня ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша. А их товары стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо ещё и поискать», — цитирует Кухарева Deutsche Welle.
Глава города добавил, что власти бескомпромиссно поставили вопрос перед торговыми сетями. И если они не подчинятся, будут применяться жесткие меры. Кроме того, Кухарев предложил распространить такую практику на всю страну.
В тот же день Литва и Польша призвали ЕС расширить санкции в отношении Беларуси в связи с тем, что "Лукашенко превратил нелегальную миграцию в инструмент политического давления на ЕС".
В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главная цель санкций со стороны Запада заключается в том, чтобы оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий и качественного медицинского обслуживания.