Магазины в Минске заставили убрать с полок товары из Украины, Литвы и Польши
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Магазины в Минске заставили убрать с полок товары из Украины, Литвы и Польши

9:46:328/8/2021Фото: pixabay.com
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Власти бескомпромиссно поставили вопрос перед торговыми сетями. И если они не подчинятся, будут применяться жесткие меры. Кроме того, предложили распространить такую практику на всю страну. 

магазин
Минские магазины останутся без польских товаров

Владельцы магазинов в Минске должны убрать с полок товары государств, которые ввели санкции против Белоруссии. К ним относятся Украина, Литва и Польша, заявил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев  7 августа во время выездного расширенного заседания президиума Совета Республики.

«Сегодня ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша. А их товары стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо ещё и поискать», — цитирует Кухарева Deutsche Welle.

Глава города добавил, что власти бескомпромиссно поставили вопрос перед торговыми сетями. И если они не подчинятся, будут применяться жесткие меры. Кроме того, Кухарев предложил распространить такую практику на всю страну.

В тот же день Литва и Польша призвали ЕС расширить санкции в отношении Беларуси в связи с тем, что "Лукашенко превратил нелегальную миграцию в инструмент политического давления на ЕС".

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главная цель санкций со стороны Запада заключается в том, чтобы оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий и качественного медицинского обслуживания.

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