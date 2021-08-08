8 августа - Новолуние во Льве станет тяжелейшим днем для 3 знаков зодиака
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8 августа - Новолуние во Льве станет тяжелейшим днем для 3 знаков зодиака

9:49:488/8/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Новолуние во Льве наступает 8 августа и приносит 30 дней новых проявлений  для всех знаков зодиака.

Не все хотят начать все сначала. Рыбы, Дева и Козерог особенно не хотели возвращаться на круги своя
Не все хотят начать все сначала. Рыбы, Дева и Козерог особенно не хотели возвращаться на круги своя

8 августа 2021 года будет тяжелым днем ​​для трех знаков зодиака, и жизнь на какое-то время станет тяжелее.

Новолуние во Льве наступает 8 августа и приносит 30 дней новых проявлений  для всех знаков зодиака.

Но для трех знаков зодиака, у которых 8 августа будет тяжелый день, то, что произойдет без предупреждения, будет нежелательным.

Вовлечены Уран, Сатурн и Плутон, поэтому эти изменения резкие, трудные и непредсказуемые, что не сулит ничего хорошего некоторым знакам зодиака, пишет https://www.yourtango.com

Не все хотят начать все сначала. Рыбы, Дева и Козерог особенно не хотели возвращаться на круги своя.

Чтобы начать все сначала, это означает, что то, чего они хотели, больше не может быть вариантом. И, в первую очередь, именно поэтому они оказались в своей нынешней ситуации. Выхода никогда не было.

Да, эти три знака зодиака, у которых 8 августа 2021 года будет тяжелый день, будут возмущены тем, что может предложить Новолуние во Льве.

Двери вселенной открываются, когда она хочет, и врывается новое начало.

Но Дева, Козерог, Рыбы хотели, чтобы жизнь оставалась прежней. Так было проще.

А это Новолуние - результат травмы или разочарования. На самом деле, если бы не случилось чего-то плохого, они бы не начали ничего нового. Они будут заниматься тем, что так долго знали.

Но нет, 8 августа 2021 года - тяжелый день для этих трех бедных знаков зодиака, и им нужно будет найти в себе смелость начать все сначала. По воле судьбы в их планы бросается гаечный ключ.

Это время объезда, направление, которое не было запланировано, и это то, что делает 8 августа по-настоящему тяжелым днем ​​для этих трех знаков зодиака.

Знаки зодиака, у которых 8 августа 2021 года будет тяжелый день:

Дева (23 августа - 22 сентября)

Новолуние во Льве происходит во вражеском секторе, а это значит, что вы узнаете, кому нельзя доверять, и больше всего пострадает, когда вы обнаружите причину.

Меркурий в соединении с Солнцем и Луной 8 августа, и когда Новолуние достигнет совершенства во Льве, вы увидите вещи такими, какие они есть.

Меркурий управляет общением, и кто-то вам врал. Они умели скрывать правду за своим обаянием и харизмой, и вы попались на это, несмотря на то, насколько вы обычно логичны и точны.

Но у вас был человеческий момент, то есть до тех пор, пока 8 августа не открыло вам определенные вещи.

И теперь день будет исключительно суровым. Вы не только узнаете, кто такой фальшивый друг, но, кроме того, вам придется лечить свое эго. Это будет ударом в ваше сердце, если вы думаете, что вами из всех людей можно так легко манипулировать.

Но, несмотря на всю негативную энергию, которая приходит с этим днем, вы серьезно отнесетесь к этому новому началу. Это не то, что вы бы выбрали для себя.

Вы бы предпочли жить своей мечтой. Но реальность - верный друг, которому вы доверяете, и за это вы будете ему особенно благодарны.

Вы будете более критично относиться к людям, которые, кажется, заполняют пробелы в вашей жизни, и уровень уличного ума, который вы приобретете в результате, будет стоить этих трудных уроков.

Козерог (22 декабря - 19 января)

8 августа - тяжелый день для вас из-за Новолуния во Льве. В общем, Луна - сложная планета для вашего знака зодиака, потому что она олицетворяет чувства, а когда Луна находится в вашем знаке, она падает.

Итак, когда она входит в солнечный дом смерти, это конец, который вам трудно осмыслить. Возможно, вы вообще боретесь с этой темой.

Об этом говорят в новостях, в социальных сетях и в ежедневных разговорах. Из-за Covid-19 тема смерти навязывалась вам больше, чем вам хотелось бы.

Смерть требует умственной обработки, и с Меркурием, планетой общения и мышления в восьмом доме, вы тоже отключены. Тебе нужен перерыв.

А 8 августа вы не сможете отойти на нужную дистанцию ​​от негативной энергии, которая, кажется, усиливается в мире.

Это то, что делает воскресенье трудным днем ​​для вас, но в конце этой эмоциональной ситуации есть серебряная подкладка.

 Ваша правящая планета Сатурн находится во втором солнечном доме денег, и вам нравится зарабатывать их и использовать их с умом. Возможно, вы, наконец, поймете, что однажды вы тоже перейдете к новой жизни.

Это может вызвать у вас ощущение срочности. Вы можете решить встретить смерть лицом к лицу, составив завещание, назначив суррогатного представителя здоровья и заранее приняв меры, чтобы подготовить эту часть своей жизни. Как ни странно, это действительно воодушевит вас.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Луна, Солнце и Меркурий во Льве приносят в вашу жизнь много работы. И это будет нескончаемая куча обязанностей, которая может привести к тому, что большую часть дня вы будете водить машину или пользоваться каким-либо видом транспорта.

Мысль о том, чтобы провести свой единственный выходной в пробках среди разъяренных родителей, покупающих школьные принадлежности, будет утомительной для вас.

Вы почувствуете, как будто вся ваша энергия истощена еще до окончания дня. Это может даже заставить вас отказаться от кето-диеты и начать периодическое голодание, чтобы избавиться от поездки.

Марс в Деве, ваш дом отношений, ваша усталость может вызвать у вас гнев и обиду из-за того, что вашего партнера нет рядом, чтобы помочь вам.

Они могут сидеть дома, пока вы делаете всю работу, и это заставит вас задуматься о том, насколько несправедливой может быть жизнь. Вы даже можете начать думать, что хотите расстаться. Вот как может вас расстроить вся эта ситуация.

Не поможет звонить друзьям, которые, кажется, отправляют вам голосовую почту, но не поднимают трубку. Имея тупиковый Сатурн в вашем доме скрытых врагов, вы можете задаться вопросом, заботились ли они вообще о них.

К сожалению, 8 августа будет тяжелым днем ​​для вас, но хорошая новость заключается в том, что, когда все закончится и вы вычеркнете свой список дел, вы почувствуете сильное чувство выполненного долга, даже если никто этого не осознает.

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