Сердечников из Бердска будут лечить в сосудистом центре Академгородка с осени 2021 года
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Сердечников из Бердска будут лечить в сосудистом центре Академгородка с осени 2021 года

10:45:458/8/2021Фото: nso.ru/news/48194
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В РСЦ пациентам будут не только делать диагностику, но и оказывать хирургическую помощь для восстановления кровоснабжения в сосудах сердца и головы при возникновении острой сосудистой катастрофы.

В регионе начнет работать новый сосудистый центр

Региональный сосудистый центр на базе Центральной клинической больницы в Академгородке начнет принимать пациентов уже осенью 2021 года. Работы по его созданию подходят к завершению.

- Центр начнет работу осенью. Его запуск повысит доступность современной высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Советского и Первомайского районов Новосибирска, а также Бердска, Искитимского, Черепановского, Маслянинского и Сузунского районов области, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В РСЦ пациентам будут не только делать диагностику, но и оказывать хирургическую помощь для восстановления кровоснабжения в сосудах сердца и головы при возникновении острой сосудистой катастрофы. Пациентов с острыми инфарктами и инсультами будут направляться именно сюда. Для этого закуплено самое современное оборудование - мультиспиральный компьютерный и магнитно-резонансный томографы с высокими степенями разрешения, аппараты УЗИ высокого и экспертного класса, стационарные и переносные рентгенологические аппараты. Для отделения функциональной диагностики – ЭКГ-аппараты, аппараты суточного мониторирования артериального давления и ритма сердца и другое.

- Для отделения реанимации закуплено современное оборудование по проведению искусственной вентиляции легких, аппарат насыщения крови кислородом ЭКМО, предусмотрена система мониторирования параметров жизненных функций пациентов с выводом информации не только на пост, но и в ординаторскую врачей. В региональном сосудистом центре будет работать отделение реабилитации с тренажерами с биологической обратной связью для разработки моторики мелких и крупных суставов, восстановления функции ходьбы и т.д. Наряду с реабилитационным тренажерным оборудованием будут использоваться специальные физиотерапевтические методы снижения болевых синдромов, лечебная физкультура. Все палаты снабжены индивидуальными консолями с освещением, кнопкой вызова персонала и кислородной розеткой. Во всем корпусе создана беспороговая среда, - сообщает правительство Новосибирской области.

Перебои в горячем водоснабжении или электричестве, подачей кислорода и медицинских газов исключены в РСЦ благодаря современному решению.

- Ввод в эксплуатацию РСЦ позволит своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь пациентам в критической ситуации и сохранит жизни и здоровье сотням жителей Новосибирской области, – поделился Юрий Петухов, первый замгубернатора, который провел инспекцию подготовки к вводу в эксплуатацию объекта.

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