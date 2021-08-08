8 августа – Новолуние: что разрешено, а что опасно делать в последнее Новолуние лета 2021

Сегодня, 8 августа 2021 года, в 16:50 по московскому времени состоится последнее летнее Новолуние в созвездии Льва.
В новолуние происходит обновление лунного диска, значит и влияние луны становится новым. Люди, которые замечают смену фаз луны, сегодня также могут ощущать себя полными надежд и планов, а также многие ощутят необходимость перезагрузки и стремления к чему-то новому. Однако, чтобы это новое пришло в вашу жизнь, необходимо разобраться со всем старым, что было в вашей жизни.
Созвездие Льва будет провоцировать каждого на проявление своего собственного "Я", каждый захочет быть лидером. Однако такие порывы в себе лучше подавлять и держать эмоции под контролем.
Необходимо закончить старые дела, навести порядок в своих делах, в доме и в голове. Только в очищенное пространство может войти новая энергетика. Сегодня не стоит пребывать в плохом настроении, а уж тем более провоцировать кого-то на конфликты или выяснять отношения.
Очень благоприятно сегодня устроить себе разгрузочный день, отказавшись от тяжёлой пищи и алкоголя. Сегодня не рекомендуется давать кому-то в долг, однако свои долги лучше отдать до наступления времени новолуния.
Не стоит принимать спонтанных решений и отправляться за незапланированными покупками и в спонтанные поездки.
Очень благоприятно сегодня отдыхать, наслаждаться теплыми летними деньками, можно устроить пикник на природе и встретиться с друзьями. Если у вас есть с кем-то испорченные отношения, сегодня тот самый день, чтобы примириться и не тянуть за собой в новый период негативных эмоций.
Очень благоприятно вечером заниматься построением планов и определениями направление действий на будущий месяц.