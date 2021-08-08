8 августа – Новолуние: что разрешено, а что опасно делать в последнее Новолуние лета 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

8 августа – Новолуние: что разрешено, а что опасно делать в последнее Новолуние лета 2021

11:20:188/8/2021Фото: pixabay
0

Очень благоприятно сегодня отдыхать, наслаждаться теплыми летними деньками, можно устроить пикник на природе и встретиться с друзьями.

ночь, звезды
В Новолуние августа можно будет увидеть падающие метеоры

Сегодня, 8 августа 2021 года, в 16:50 по московскому времени состоится последнее летнее Новолуние в созвездии Льва.

В новолуние происходит обновление лунного диска, значит и влияние луны становится новым. Люди, которые замечают смену фаз луны, сегодня также могут ощущать себя полными надежд и планов, а также многие ощутят необходимость перезагрузки и стремления к чему-то новому. Однако, чтобы это новое пришло в вашу жизнь, необходимо разобраться со всем старым, что было в вашей жизни.

Созвездие Льва будет провоцировать каждого на проявление своего собственного "Я", каждый захочет быть лидером. Однако такие порывы в себе лучше подавлять и держать эмоции под контролем.

Необходимо закончить старые дела, навести порядок в своих делах, в доме и в голове. Только в очищенное пространство может войти новая энергетика. Сегодня не стоит пребывать в плохом настроении, а уж тем более провоцировать кого-то на конфликты или выяснять отношения.

Очень благоприятно сегодня устроить себе разгрузочный день, отказавшись от тяжёлой пищи и алкоголя. Сегодня не рекомендуется давать кому-то в долг, однако свои долги лучше отдать до наступления времени новолуния.

Не стоит принимать спонтанных решений и отправляться за незапланированными покупками и в спонтанные поездки.

Очень благоприятно сегодня отдыхать, наслаждаться теплыми летними деньками, можно устроить пикник на природе и встретиться с друзьями. Если у вас есть с кем-то испорченные отношения, сегодня тот самый день, чтобы примириться и не тянуть за собой в новый период негативных эмоций.

Очень благоприятно вечером заниматься построением планов и определениями направление действий на будущий месяц.

Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
«Мечтатели с дурдома»: украинцы смело высказались о Зеленском
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
новолуниечто нельзячто можноособенности дня
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проведете день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

8 августа – Новолуние: что разрешено, а что опасно делать в последнее Новолуние лета 2021
11:20:18 8/8/2021
8 августа – Новолуние: что разрешено, а что опасно делать в последнее Новолуние лета 2021
Пожизненное заключение за жестокое убийство 6-летнего мальчика назначил суд
11:07:29 8/8/2021
Пожизненное заключение за жестокое убийство 6-летнего мальчика назначил суд
БердскСердечников из Бердска будут лечить в сосудистом центре Академгородка с осени 2021 года
10:45:45 8/8/2021
Сердечников из Бердска будут лечить в сосудистом центре Академгородка с осени 2021 года
Сильные ритуалы с восьмеркой в последнюю зеркальную дату лета 8.08 на любовь и удачу
10:40:47 8/8/2021
Сильные ритуалы с восьмеркой в последнюю зеркальную дату лета 8.08 на любовь и удачу
Какой тест на ковид сдавать для выезда за границу?
10:29:52 8/8/2021
Какой тест на ковид сдавать для выезда за границу?
Бургерная попросила голые фото претенденток на работу: Обслуживать надо в новосибирском Академгородке
10:27:25 8/8/2021
Бургерная попросила голые фото претенденток на работу: Обслуживать надо в новосибирском Академгородке
Народные приметы и советы на 8 августа в Ермолаев день: что женщинам нельзя брать в руки?
10:20:25 8/8/2021
Народные приметы и советы на 8 августа в Ермолаев день: что женщинам нельзя брать в руки?
8 августа - Новолуние во Льве станет тяжелейшим днем для 3 знаков зодиака
9:49:48 8/8/2021
8 августа - Новолуние во Льве станет тяжелейшим днем для 3 знаков зодиака
Магазины в Минске заставили убрать с полок товары из Украины, Литвы и Польши
9:46:32 8/8/2021
Магазины в Минске заставили убрать с полок товары из Украины, Литвы и Польши
Поздравления на День строителя 8 августа для всех созидателей
9:45:51 8/8/2021
Поздравления на День строителя 8 августа для всех созидателей