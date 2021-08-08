Пожизненное заключение за жестокое убийство 6-летнего мальчика назначил суд

В Саратовской области в ноябре 2020 года был зверски убит 6-летний ребенок. Отчим нашел своего пасынка мертвым после того, как оставил его со своим знакомым, пока ходил по своим делам. Мать мальчика в это время была госпитализирована в медицинской учреждение.
- Следствием и судом установлено, что 20 ноября 2020 года в дневное время мужчина находился в частном домовладении по улице Рабочих Маевок города Энгельса с 6-летним пасынком своего приятеля, который поручил ему присмотреть за ребенком, пока тот отлучился по делам. Мама ребенка в это время находилась в медицинском учреждении. Под воздействием алкоголя и наркотических средств мужчина нанес ребенку 5 ударов руками в область головы, после этого схватил нож и нанес ребенку не менее двух ударов в область шеи. От полученных ранений мальчик скончался на месте. Осознавая, что ребенок умер, злоумышленник нанес по телу ребенка не менее шести ранений в область груди и спины посмертно. Вернувшись домой около 19 часов, отчим ребенка обнаружил его тело на полу в помещении кухни без признаков жизни и сразу же направился в полицию, - сообщили в управлении СКР по Саратовской области.
Оперативное задержание злоумышленника проходило силами сотрудников МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области.
Мужчина признал свою вину и раскаялся в преступлении. Приговор суда - пожизненное заключение в колонии особого режима.