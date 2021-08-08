Сильные ритуалы и обряды на энергию Новолуния 8 августа 2021: как привлечь деньги и любовь
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Сильные ритуалы и обряды на энергию Новолуния 8 августа 2021: как привлечь деньги и любовь

12:20:408/8/2021Фото: pixabay
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В Новолуние можно проводить такие ритуалы и обряды, которые призваны что-то привнести в вашу жизнь, или приумножить имеющееся - Луна начинает набирать силу.

ночь, пара, звезды
Приобрести и увеличить то, что вам нужно, можно именно в Новолуние

При чтении заговоров на новолуние и в первые сутки после него, очень важно соблюдать несколько простых, но обязательных условий и правил. Целью каждого заговора и обряда, проводимого на зарождение новой луны, должно быть привлечение в вашу жизнь только всего самого хорошего и позитивного. Если в вашей голове есть обида на кого-то, либо вы желаете кому-то зла, проводить обряды и ритуалы вам запрещается. Также нельзя проводить обряды и ритуалы, которые могут менять чужую судьбу. Любые ваши желания должны касаться только вас и никаким образом не вмешиваться в жизнь другого человека. Нельзя разрушать чью-то любовь, чтобы она перешла к вам. При проведении любого заговора или обряда обязательно нужно верить в то, что у вас всё получится, а Луна поможет. Если вы сомневаетесь и проводите обряд или ритуал просто так, из любопытства, то лучше этого не делать.

Обряд на любовь

На обновление чувств

Этот ритуал можно проводить между супругами, уже состоящими в браке. В новолуние нужно просто выйти на улицу, и, глядя в небо, сказать слова:


Заговор на любовь на еду

Это самый популярный ритуал, которые проводят женщины в новолуние. Для его проведения нужно, чтобы ваш любимый мужчина находился сегодня в доме вместе с вами. Для ритуала накрывается романтический ужин, а перед подачей блюд, на них нужно нашептать слова: "Пища – в кровь, в сердце – любовь!". Проследите, чтобы мужчина обязательно съел порцию.

Обряд на деньги

Перед новолунием вам нужно запастись природной водой, которую можно набрать в ручье, реке или в каком-то другом источнике, где вода не является стоячей. Налейте эту воду стакан, туда опустите золотые украшения или монеты. Поставьте стакан с водой и украшениями на подоконник, во время начало новолуния скажите на воду такие слова:


Наутро этой водой нужно умыться, во время умывания сказать следующие слова заговора:


Воду вытирать не нужно - дайте ей высохнуть.

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