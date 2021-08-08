Поезд насмерть сбил поминавших на рельсах задавленного составом неделю назад брата

В США в одной семье три брата были сбиты насмерть поездом с промежутком в неделю на одном и том же месте.
Два жителя Северной Каролины были сбиты проезжающим локомотивом во время организации ими памятного мемориала. Смерть настигла их на месте, где неделей раньше также под поездом погиб их другой брат.
Решение устроить небольшой мемориал в честь о погибшем родственнике было принято ими в горе. Они расставляли принесенные цветы и свечи, на месте гибели брата на железнодорожном полотне.
Приближение поезда почему-то стало для них незаметным, видимо, сосредоточенность на горе помешала внимательности и осторожности. Локомотив сбил их также, как и погибшего ранее брата - смерть наступила мгновенно.
В местной полиции в шоке от произошедшего:
- Я не могу себе представить, каково это – потерять троих своих детей в течение недели при таких трагических обстоятельствах, – ужаснулся полицейский.