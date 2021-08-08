Нужно ли освящать яблоки на Яблочный спас 19 августа 2021 года?

Яблочный спас является одним из самых любимых в народе праздников. Он всегда отмечается 19 августа и совпадает с празднованием великого двунадесятого праздника Преображения Господня. Этот праздник люди любят потому, что этот праздник является самым настоящим чествованием первого урожая золотой приближающейся осени. На улицах еще по летнему тепло, но уже появляются первые золотые листочки, свидетельствующие о том, что осень близко.
Само название праздника навевает ассоциации с теплым ароматом яблок разных сортов. Его можно ощутить, если с утра прийти в храм на службу, посвященную Преображению Господню. Дело в том, что в этот праздник принято в храм приносить для освящения яблоки и все те фрукты и ягоды, которые поспели к к этому дню.
Такая традиция зародилась в древние времена, когда иудеи несли первые урожаи в храм для освящения. Праздник этот назывался Праздник Кущей. В основном в тех краях несли виноград, часть урожая освещенного забирали с собой домой, а излишки оставляли в храме. Священники из оставшегося винограда готовили вино, которое было необходимо для проведения таинства причащения.
Поскольку в России больше распространены яблоки, а не виноград, то и несут в основном яблочный урожай. В народе считается, что да Яблочного спаса есть новый яблочный урожай запрещено. Однако священники говорят, что на мирян этот запрет не распространяется, а яблоки можно есть в любой день, когда вы этого захотите. Правило применяется в основном к монахам, для того, чтобы они могли тренировать в себе выдержку, терпение и учились бороться со своими страстями.
Считается, что в этот день можно загадывать желание, когда вы едите первое освещенное яблоко. Яблоками принято угощать соседей, знакомых и своих родных.
Продолжается Успенский пост, а на праздничный стол в этот день хозяйки обязательно готовили постную выпечку с яблоками, яблочные десерты, запекали яблоки с изюмом и медом в духовке. К столу в честь двунадесятого праздника Преображения можно было подавать рыбные блюда. Также в праздник можно поставить на стол церковного красного вина.