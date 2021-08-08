Число попавших в больницу детей с отравлением в поезде до Адлера выросло до 56

Сначала с поезда Мурманск-Адлер сняли 20 детей с признаками отравления. На 8 августа число пострадавших увеличилось до 56.
"По состоянию на вечер всего доставлено 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь согласно стандартам оказания медицинской помощи. Еще никого не выписали", - сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник .
Медики Краснодарского края оперативно справились с инцидентом, что позволило избежать более серьезных последствий.
Остальные дети уже доставлены к месту отдыха - воздоровительный лагерь "Морская волна"
"Пассажирский поезд № 226 Мурманск - Адлер, в котором к месту отдыха следовали две организованные группы детей численностью около 250 человек, доставил несовершеннолетних пассажиров к месту отдыха в Туапсе. При высадке из поезда детей был организован осмотр врачами-педиатрами Детской городской больницы города Туапсе. По результатам осмотра в инфекционное отделение городской клинической больницы города Туапсе были направлены 36 детей с подозрением на инфекционное заболевание", - сообщили в РЖД.
Во время стоянки специалистами Роспотребнадзора в поезде № 226 взяты пробы воды и пищи, чтобы исключить возможность отравления. На конечную станцию состав подошел почти без пассажиров.
В Роспотребнадзоре назвали причину вспышки заболевания среди детей - норовирус второго типа, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту госпитализации детей, которые направлялись в детский оздоровительный лагерь.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", – заявили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.