"Пьяный дом" продают за 135 млн рублей в Новосибирске

«Пьяный дом» выставлен на продажу за 135 миллионов рублей. Раньше в здании необычной формы были попытки организовать прибыльный бизнес - ночной клуб или сауну. Теперь стало известно, что знаменитый в Новосибирске объект начал поиски нового хозяина.
Портал N1.ru пополнился новым объявлением о продаже объекта недвижимости в Новосибирске по улице Большевистской, 95. Необычный «волнистый» фасад прославил трехэтажное здание, прозванное в народе «пьяным домом».
Постройка объекта датирована 2013 годом. Площадь трех этажей чуть менее двух тысяч квадратных метров . Первый этаж обустроен под кафе на 50 человек, остальная территория свободного назначения. В цокольном этаже имеется сауна.
Развлекательный бизнес не стал приносить желаемый доход, причиной могло стать не совсем удобное расположение. В настоящее время «пьяный дом» может обрести нового владельца за 135 миллионов рублей.
- Большие панорамные окна открывают отличный вид на реку Обь и набережную. Готовы рассмотреть любые варианты обмена: недвижимость, автомобили, - сообщается в объявлении.