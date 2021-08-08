"Пьяный дом" продают за 135 млн рублей в Новосибирске
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"Пьяный дом" продают за 135 млн рублей в Новосибирске

12:32:258/8/2021Фото: 2GIS
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Раньше в здании необычной формы на ул. Большевистской были попытки организовать прибыльный бизнес - ночной клуб или сауну. Но вот его выставили на продажу.

"Пьяный дом" ищет хозяев

«Пьяный дом» выставлен на продажу за 135 миллионов рублей. Раньше в здании  необычной формы были попытки организовать прибыльный бизнес - ночной клуб или сауну. Теперь стало известно, что знаменитый в Новосибирске объект начал поиски нового хозяина.

Портал N1.ru пополнился новым объявлением о продаже объекта недвижимости в Новосибирске по улице Большевистской, 95. Необычный «волнистый» фасад прославил трехэтажное здание, прозванное в народе «пьяным домом».

Постройка объекта датирована 2013 годом. Площадь трех этажей чуть менее двух тысяч квадратных метров . Первый этаж обустроен под кафе на 50 человек, остальная территория свободного назначения. В цокольном этаже имеется сауна.

Развлекательный бизнес не стал приносить желаемый доход, причиной могло стать не совсем удобное расположение. В настоящее время «пьяный дом» может обрести нового владельца за 135 миллионов рублей.

- Большие панорамные окна открывают отличный вид на реку Обь и набережную. Готовы рассмотреть любые варианты обмена: недвижимость, автомобили, - сообщается в объявлении.

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