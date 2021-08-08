Куда исчез вице-мэр Бердска Владимир Захаров, стало известно

С пятницы отсутствует в Бердске вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", чиновник уехал на Алтай.
Захаров взял краткосрочный отпуск и решил навестить родственников.
-Я нахожусь в отпуске в Алтайском крае вместе с семьей. Вернусь через неделю, - пояснил "Курьер. Среда. Бердск" 8 августа Захаров.
По его словам, он разбивает положенный раз в год отпуск на короткие промежутки отдыха, чтобы не выпадать из городской жизни на долгое время.
13 августа он снова приступит к своим обязанностям. Пока их исполняет Дмитрий Шинкевич, начальник отдела земельных отношений.
-Он поддерживает основные вопросы управления, - прокомментировал Владимир Захаров, отметив, что несмотря на отдых, он держит руку на пульсе и осведомлен обо всем, что происходит в Бердске.