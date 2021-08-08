Куда исчез вице-мэр Бердска Владимир Захаров, стало известно
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Куда исчез вице-мэр Бердска Владимир Захаров, стало известно

12:21:248/8/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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13 августа чиновник вернется из Алтайского края и снова приступит к своим обязанностям куратора строительства и городского хозяйства.

Владимир Захаров
Владимир Захаров ушел в отпуск

С пятницы отсутствует в Бердске вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", чиновник уехал на Алтай.

Захаров взял краткосрочный отпуск и решил навестить родственников.

-Я нахожусь в отпуске в Алтайском крае вместе с семьей. Вернусь через неделю, - пояснил "Курьер. Среда. Бердск" 8 августа Захаров.

По его словам, он разбивает положенный раз в год отпуск на короткие промежутки отдыха, чтобы не выпадать из городской жизни на долгое время.

13 августа он снова приступит к своим обязанностям. Пока их исполняет Дмитрий Шинкевич, начальник отдела земельных отношений.

-Он поддерживает основные вопросы управления, - прокомментировал Владимир Захаров, отметив, что несмотря на отдых, он держит руку на пульсе и осведомлен обо всем, что происходит в Бердске.

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